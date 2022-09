syndicat – Kelowna Capital News

Le chef d’un syndicat représentant les agents des douanes et de l’immigration du Canada affirme que les pénuries chroniques de personnel signifient que les longues attentes à la frontière ne disparaîtront pas nécessairement lorsque l’utilisation de l’application controversée ArriveCan deviendra bientôt facultative.

Mark Weber, président national du Syndicat des douanes et de l’immigration, a averti mardi que si les volumes de voyages commençaient à augmenter considérablement, il y aurait des « retards importants » aux points frontaliers du Canada.

Weber a pris la parole lors d’une réunion d’un comité de la Chambre des communes sur l’application ArriveCan, qui a été utilisée pour fournir des informations sur les voyages et la santé publique avant et après l’entrée des personnes au Canada.

Le décret du Cabinet imposant les exigences en matière de vaccins et l’utilisation d’ArriveCan pour les voyageurs entrants expire vendredi en fin de journée et le gouvernement déclare qu’il ne sera pas renouvelé.

Weber a déclaré que l’Agence des services frontaliers du Canada avait besoin de milliers d’agents supplémentaires pour remplir son mandat.

Il a exhorté le gouvernement à embaucher du personnel supplémentaire pour assurer la circulation des marchandises et des personnes à travers la frontière, et non à compter sur une technologie comme l’application «mal conçue» ArriveCan.

«En ce qui concerne les agents frontaliers, les derniers mois ont montré qu’ArriveCan ne parvient pas à faciliter les voyages transfrontaliers, tout en faisant très peu pour combler les graves lacunes de la sécurité aux frontières qui affligent notre pays.»

Weber a déclaré que cela faisait partie d’un modèle de dépendance excessive à l’égard de la technologie automatisée qui met de côté de manière insensée les considérations de sécurité.

“Ce que j’exhorte le gouvernement et l’agence à faire maintenant, c’est de porter leur attention sur le grave déficit de personnel qui affecte les services frontaliers dans tout le pays”, a-t-il déclaré. “La réalité est vraiment sombre.”

Il a suggéré que l’agence ne peut pas freiner adéquatement la contrebande de marchandises dangereuses, malgré les meilleurs efforts des agents.

À certains des passages frontaliers terrestres les plus achalandés cet été, l’agence frontalière n’a souvent eu d’autre choix que de choisir entre un personnel approprié pour le contrôle commercial ou les opérations des voyageurs, a-t-il ajouté.

Les magasins hors taxes à la frontière terrestre à travers le Canada ont été contraints de fermer presque complètement au plus fort de la pandémie de COVID-19, a déclaré Barbara Barrett, directrice générale de la Frontier Duty Free Association.

“Nous avons été, sans exagération, les plus durement touchés des plus durement touchés”, a-t-elle déclaré au comité.

Au cours des derniers mois, alors que l’économie canadienne se redressait, les ventes dans les magasins hors taxes sont restées considérablement inférieures aux niveaux d’avant la pandémie, a-t-elle déclaré, attribuant la crise aux restrictions fédérales et à l’utilisation obligatoire de l’application ArriveCan.

Barrett a déclaré que de nombreuses personnes âgées américaines trouvaient l’application ArriveCan trop difficile et restaient simplement à l’écart, tandis que d’autres n’avaient pas de smartphone sur lequel utiliser l’application ou avaient besoin de l’aide du personnel du magasin pour remplir les informations requises.

—Jim Bronskill, La Presse Canadienne

agence de voyage aux frontières