Synaffix va lancer de nouvelles technologies ADC lors de la conférence mondiale ADC à San Diego

GlycoConnect™ L’extension de la technologie High DAR permet aux ADC d’avoir une charge accrue, tout en conservant l’homogénéité de la substance médicamenteuse SYN-PNU™ représente une version à puissance atténuée du PNU-159 682, le dernier ajout au portefeuille de charges utiles de l’éditeur de liens toxSYN™

AMSTERDAM, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ — Synaffix BV, une société de Lonza (SIX:LONN), axée sur la commercialisation de sa plateforme technologique au stade clinique pour le développement de conjugués anticorps-médicament (ADC) dotés du meilleur indice thérapeutique de sa catégorie, annonce aujourd’hui que son Fondateur et responsable R&D, prof. Floris van Delft présentera des données sur le lancement de deux nouvelles technologies lors d’une séance plénière à la conférence mondiale ADC à San Diegoà 8h15 PDT mercredi 18 octobre 2023.

GlycoConnect™ Technologie DAR élevée

GlycoConnect™ permet à n’importe quel anticorps d’être converti en un ADC conjugué stable de manière non génétique, en modifiant le glycane natif de l’anticorps à l’aide des enzymes efficaces de Synaffix et de l’approche chimique clic sans métal. L’extension de GlycoConnect™ avec la technologie High DAR permet d’obtenir des ADC avec une charge de médicament élevée (6, 8 et plus), tout en conservant une homogénéité élevée des substances médicamenteuses et un indice thérapeutique élevé.

Charge utile de l’éditeur de liens SYN-PNU™

Les charges utiles de liaison toxSYN™ exclusives de Synaffix offrent de multiples options pour maximiser l’efficacité en faisant correspondre le meilleur mécanisme d’action avec la biologie tumorale spécifique à la cible ADC. La nouvelle charge utile d’éditeur de liens propriétaire, « SYN-PNU™ », fait partie du portefeuille de charges utiles d’éditeur de liens toxSYN™, établi et en expansion. SYN-PNU™ représente (basé sur des modèles précliniques) une version considérablement atténuée et mieux tolérée du PNU-159 682, pour permettre des niveaux de dose administrés améliorés et des propriétés thérapeutiques compétitives par rapport aux ADC préparés à l’aide de la molécule d’origine. Le composé de référence (PNU-159 682) est un métabolite de l’anthracycline némorubicine et représente un inhibiteur très puissant de l’ADN topoisomérase II.

Professeur Floris van Delft, fondateur et directeur scientifiqueSynaffix, a déclaré : « J’ai hâte de présenter les données sous-jacentes à l’appui de nos nouveaux High DAR et SYN-PNU™ technologies à la conférence mondiale ADC, annonçant l’ajout d’un nouveau et puissant mode d’action (MoA) à notre tox-SYN™ boîte à outils linker-payload et démontrant comment nous pouvons obtenir une charge de médicament plus élevée sur n’importe quel anticorps sans nous éloigner de notre approche « sans ingénierie » que tous nos clients adorent. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de ces nouvelles technologies pour améliorer davantage la capacité de nos titulaires de licence à découvrir, développer et commercialiser des ADC dotés des meilleures propriétés thérapeutiques de leur catégorie. »

À propos de Synaffix

Synaffix BV est une société de biotechnologie qui permet aux produits candidats ADC d’utiliser sa plateforme technologique ADC spécifique au stade clinique et spécifique à un site, basée sur GlycoConnect™, HydraSpace® et toxSYN™, qui permettent ensemble à toute entreprise possédant un anticorps de développer le meilleur de sa catégorie. Produits ADC sous une licence unique de Synaffix.

La plate-forme Synaffix permet un délai d’arrivée rapide en clinique grâce à la chaîne d’approvisionnement établie en composants technologiques. Les brevets accordés couvrant la technologie de Synaffix assurent une protection de bout en bout de la technologie de fabrication ainsi que des produits qui en résultent jusqu’en 2039 au moins. Le modèle commercial de Synaffix repose sur l’octroi de licences technologiques spécifiques à une cible, comme en témoignent ses accords existants avec ADC. Therapeutics, Mersana Therapeutics, Shanghai Miracogen (acquis par Lepu Biopharma), Innovent Biologics, ProfoundBio, Kyowa Kirin, Genmab, Macrogenics, Emergence Therapeutics (acquis par Eli Lilly), Amgen, Hummingbird Biosciences, Chong Kun Dang Pharma, Sotio Biotech et ABL Bio .

Synaffix a été entièrement acquis par Lonza en juin 2023.

À propos de la technologie de la plateforme Synaffix ADC

La plate-forme technologique ADC exclusive de Synaffix comprend les technologies GlycoConnect™, HydraSpace® et toxSYN™. Ces technologies visent à produire les meilleurs ADC de leur catégorie à partir de n’importe quel anticorps, avec une efficacité et une tolérabilité considérablement améliorées.

GlycoConnect™ est une technologie de conjugaison au stade clinique qui exploite le glycane d’anticorps natif pour une fixation de charge utile stable et spécifique à un site et qui est réglable aux formats DAR1, DAR2 ou DAR4. HydraSpace® est une technologie d’espacement compacte et hautement polaire au stade clinique, conçue pour améliorer encore l’indice thérapeutique, en particulier avec des charges utiles hydrophobes. toxSYN™ est une plate-forme de charge utile d’éditeur de liens qui couvre les MOA clés et validés pour le développement de produits ADC. Cela comprend de puissants inhibiteurs de la topoisomérase 1 (SYNtecan E™), des agents endommageant l’ADN (SYNeamicin D™ et SYNeamicin G™), des inhibiteurs des ⍺-Microtubules (SYNtansine™) et des β-Microtubules (SYNstatin E™ et SYNstatin F™) ainsi que plusieurs des charges utiles d’éditeur de liens propriétaires non lancées qui ont été générées grâce aux efforts d’innovation continus de l’équipe R&D de Synaffix.

La combinaison de ces trois technologies offre aux développeurs une plate-forme technologique ADC « unique » et facile à utiliser, permettant à tout développeur d’anticorps de développer son propre ADC exclusif et à tout développeur d’ADC d’élargir davantage son pipeline et d’accroître sa position concurrentielle.

À propos de Lonza

Lonza est un partenaire mondial privilégié des marchés pharmaceutique, biotechnologique et nutritionnel. Nous travaillons pour permettre un monde plus sain en aidant nos clients à fournir des médicaments nouveaux et innovants qui aident à traiter un large éventail de maladies. Nous y parvenons en combinant la perspicacité technologique avec une fabrication de classe mondiale, une expertise scientifique et l’excellence des processus. Notre activité est structurée pour répondre aux besoins complexes de nos clients à travers quatre divisions : produits biologiques, petites molécules, cellules et gènes et capsules et ingrédients de santé. Notre gamme inégalée d’offres dans toutes les divisions permet à nos clients de commercialiser leurs découvertes et innovations dans le secteur de la santé. L’ambition de Lonza est d’améliorer la vie des patients en soutenant et en permettant à nos clients sur la voie de la commercialisation.

Fondée en 1897 dans les Alpes suisses, Lonza opère aujourd’hui sur cinq continents. Avec environ 17 500 employés à temps plein, nous sommes constitués d’équipes hautement performantes et de talents individuels qui font une différence significative pour notre propre entreprise, ainsi que pour les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de francs avec un EBITDA CORE de 922 millions de francs au premier semestre 2023. Pour en savoir plus, consultez www.lonza.com

Suivez @Lonza sur LinkedIn

Suivez @LonzaGroup sur Twitter

Synaffixe SOURCE