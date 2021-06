Symptômes, propagation et ce qu’il faut surveiller

Les scientifiques ont averti que les données suggèrent que la variante delta est 60% plus transmissible que la variante « alpha » (anciennement connue sous le nom de variante UK ou Kent qui était elle-même beaucoup plus transmissible que la version originale du virus) et est plus susceptible de conduire à des hospitalisations, comme cela a été vu dans des pays comme le Royaume-Uni

Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la variante avait été détectée dans plus de 80 pays et qu’elle continue de muter au fur et à mesure qu’elle se propage.

Tout au long de la pandémie, les gouvernements du monde entier ont averti que les principaux symptômes de Covid-19 sont une fièvre, une toux persistante et une perte de goût ou d’odeur avec quelques variations et ajouts domestiques alors que nous en avons appris davantage sur le virus.

La liste mise à jour des symptômes du CDC, par exemple, comprend la fatigue, les douleurs musculaires ou corporelles, les maux de tête, les maux de gorge, la congestion ou l’écoulement nasal, les nausées ou les vomissements et la diarrhée comme symptômes possibles d’infection. Il y a bien sûr les millions de personnes qui ont eu Covid-19 sans aucun symptôme, l’étendue de la transmission asymptomatique étant toujours en cours d’investigation par les scientifiques.

Mais la variante delta semble provoquer une gamme différente de symptômes, selon les experts.

Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres, dirige le Étude sur les symptômes de Zoe Covid, une étude en cours basée au Royaume-Uni qui permet au public d’entrer ses symptômes de Covid sur une application lorsque les scientifiques peuvent ensuite analyser les données.

« Covid agit aussi différemment maintenant », Spector a noté dans un briefing YouTube la semaine dernière. « Cela ressemble plus à un gros rhume dans cette population plus jeune et les gens ne s’en rendent pas compte et cela n’est apparu dans aucune des informations du gouvernement. »

« Depuis début mai, nous examinons les principaux symptômes chez les utilisateurs de l’application et ils ne sont plus les mêmes », a-t-il déclaré. « Le symptôme numéro un est le mal de tête, suivi du mal de gorge, de l’écoulement nasal et de la fièvre. » Les symptômes de Covid plus «traditionnels» tels qu’une toux et une perte d’odorat étaient beaucoup plus rares maintenant, a-t-il déclaré, les jeunes éprouvant beaucoup plus un mauvais rhume ou une «sentiment drôle».

La variante alpha découverte pour la première fois au Royaume-Uni a mis en évidence l’émergence d’un ensemble plus large de symptômes.

Une étude de plus d’un million de personnes en Angleterre dans le cadre de l’étude REACT (qui suit la transmission communautaire du virus en Angleterre) qui a été réalisée entre juin 2020 et janvier 2021 – et donc sur une période de temps au cours de laquelle la variante alpha s’est propagée et est devenue dominant – a révélé des symptômes supplémentaires liés au coronavirus, notamment des frissons, une perte d’appétit, des maux de tête et des douleurs musculaires, en plus des symptômes «classiques».