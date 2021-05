Symptômes, histoires de personnes souffrant d’anxiété paralysante

De nombreuses personnes souffrent d’anxiété, mais tout le monde n’a pas de trouble anxieux.

La clinique Mayo décrit les troubles anxieux cliniques comme impliquant «des épisodes répétés de sentiments soudains d’anxiété et de peur ou de terreur intenses qui atteignent un pic en quelques minutes (attaques de panique)».

Différents types de troubles anxieux comprennent le trouble d’anxiété généralisée, le trouble d’anxiété sociale et le trouble d’anxiété de séparation.

Les troubles anxieux peuvent être plus fréquents que vous ne le pensez: environ 31% des adultes américains souffriront d’un trouble anxieux au cours de leur vie. Les traitements vont de la thérapie aux médicaments en passant par la pleine conscience.

Les experts recommandent de consulter un médecin si l’anxiété interrompt votre travail ou d’autres aspects de votre vie; si vous avez des pensées suicidaires, obtenez des soins médicaux dès que possible.

Mais à quoi ressemble vraiment un trouble anxieux? Et qu’est-ce que les personnes qui vivent avec l’anxiété souhaitent que vous sachiez? Nous leur avons demandé.

Stéphanie Faucher

Âge: 25

Emplacement: Raleigh, Caroline du Nord

Occupation: Stratège des médias sociaux

Comment elle gère ses «journées en spirale»: « Je me réfère à mes jours de lutte comme à la descente du terrier du lapin. Ce sont les jours où les choses ont peut-être légèrement déséquilibré et pour une raison quelconque, un événement ce jour-là le fait basculer dans une spirale de repenser et de suranalyser tous les aspects Souvent, cette spirale s’élargit pour englober tout souci que j’ai eu au cours de la dernière journée, semaine ou même mois. Désormais, je peux reconnaître mes signes avant-coureurs et me corriger moi-même avec mes versions d’auto-assistance, telles que l’autorisation moi-même pour me plonger dans des livres, faire du yoga ou pointer mes pensées pour forcer mes pensées à ralentir. «

Une chose que vous souhaiteriez que les gens sachent: «Je pense que les gens associent souvent le mot anxiété au sentiment général plutôt qu’à le comprendre, c’est aussi l’élément central d’une variété de diagnostics. Bien qu’il y ait des similitudes, toutes les anxiétés ne sont pas les mêmes et chacun doit trouver sa propre gestion outils pour travailler dans le désordre. «

Erik Anderson

Âge: 46

Emplacement: Centreville, Utah

Occupation: Spécialiste de l’environnement

À quoi ressemble une journée symptomatique: « Mon esprit tourne à toute vitesse et il y a une bande-son de course continue de questionnement, d’irritabilité et de soufflage de petites choses / événements, de conversations hors de proportion et de contexte. Mes nerfs bourdonnent, mon estomac est tordu et audible, je suis hyper -alerté et pourtant fatigué, je ressens une sensation d’oppression dans la gorge, le cou et sur mes épaules. «

Des outils qui fonctionnent pour lui: « J’imagine allongé dans un champ et regarder les nuages ​​passer. Je me rappelle que parfois le ciel est d’un bleu éclatant, parfois il y a un nuage qui passe, et parfois il y a des nuages ​​orageux avec de fortes pluies et un tonnerre fort. Tout comme le ciel change état, l’anxiété apparaît parfois avec peu ou pas de raison, mais je sais que, tout comme les nuages ​​se brisent et le ciel bleu apparaît, mon anxiété et mes sentiments anxieux le feront aussi. Au lieu d’essayer de contrôler l’anxiété et de passer du temps à comprendre «pourquoi , « Je le reconnais simplement, je le reconnais et je passe à autre chose. D’autres jours, je contacte mon conjoint, mon père ou un ami proche et je leur demande de m’écouter pendant quelques minutes. Parler à quelqu’un qui ne porte pas de jugement ou qui n’essaye pas de le faire. « résoudre » mon anxiété m’aide à y remédier. «

Une chose que vous souhaiteriez que les gens sachent: « Je souhaite que les gens sachent qu’il existe un chemin à travers les troubles anxieux et les outils et méthodes pour les gérer. »

Uba Okereke

Âge: 34

Emplacement: Houston, Texas.

Occupation: Services de réglementation pour le Texas Department of Health and Human Services

À quoi ressemble une journée symptomatique: « Lorsque mon anxiété est élevée, j’ai tendance à trop réfléchir. Je regarde toujours les choses dans le pire des cas et je suppose toujours le pire. Je souhaite parfois pouvoir vivre une vie normale quand je ne suis pas toujours à bout de nerfs ou toujours en mode survie. «

Une chose que vous souhaiteriez que les gens sachent: « Je dis aux gens de toujours avoir la grâce avec ceux qui souffrent d’anxiété. Nous sommes câblés différemment et fonctionnons un peu anormalement, mais nous devrions être appréciés et aimés par ceux qui sont les plus proches de nous. »

Susan Roylance

Âge: 61

Sur ses meilleurs jours: « J’ai des jours qui vont bien. Mais juste » OK « parce que vous pouvez toujours ressentir de l’anxiété, il y a une crise de panique qui n’attend que moi pour baisser la garde. Si je sais que je dois sortir dans une semaine, Je m’inquiète à ce sujet. Je m’inquiète pour les choses que j’ai déjà faites et l’angoisse de les avoir faites me rend anxieuse à nouveau. «

Une chose que vous souhaiteriez que les gens sachent: « L’anxiété, tout comme une maladie physique, est réelle. Elle provoque des symptômes physiques réels et si vous ne pouvez pas soutenir ou comprendre ou aider une personne, ne vous moquez pas d’elle, ne faites pas la lumière sur ce qu’elle souffre. . «

Cristina Morales

Âge: 55

Occupation: Semi-retraité.

Une chose que vous souhaiteriez que les gens sachent: « J’aimerais que les gens sachent que ce n’est pas de leur faute, cela se produit pour différentes raisons. Parfois, cela ne semble pas du tout. Cela ne veut pas dire que nous sommes faibles ou stupides. La meilleure chose à faire est que le traitement est gérable. Avec téléthérapie, une grande partie de la stigmatisation disparaît. «

À quoi ressemble une journée symptomatique: « Quand je suis anxieux, je ne peux généralement pas sortir de chez moi. Je pleure beaucoup, une fois que je me suis retrouvé à l’hôpital avec le sentiment de ne plus pouvoir respirer. Parfois, l’anxiété entraîne des crises d’asthme. »

Un appel à sa communauté: « J’aimerais vraiment que les Latinos surmontent la stigmatisation dans notre culture et demandent de l’aide quand ils en ont besoin. Cela aide. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

Pour les personnes qui s’identifient comme LGBTQ, si vous ou quelqu’un que vous connaissez vous sentez désespéré ou suicidaire, vous pouvez également contacter TrevorLifeline de The Trevor Project 24/7/365 au 1-866-488-7386.