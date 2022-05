Symptômes et traitement de longue durée de Covid : ce que nous savons jusqu’à présent

Parce que la pandémie a eu un impact significatif sur les communautés noires et latinos aux États-Unis, et que ces groupes ont un accès plus limité aux soins médicaux, ils peuvent également avoir un nombre élevé de longs cas de Covid, a déclaré le Dr Peluso.

Les vaccins peuvent-ils protéger contre le long Covid ?

L’image est toujours au point, mais plusieurs études suggèrent que l’obtention d’un vaccin Covid peut réduire – mais pas éliminer – le risque de symptômes à plus long terme.

La Health Security Agency du Royaume-Uni a mené une analyse de huit études qui avaient examiné les vaccins et le long Covid avant la mi-janvier. Six ont constaté que les personnes vaccinées qui ont ensuite été infectées par le coronavirus étaient moins susceptibles que les patients non vaccinés de développer des symptômes de long Covid. Les deux études restantes ont révélé que la vaccination ne semblait pas réduire de manière concluante les risques de développer un long Covid.

Dans cette analyse, une étude, qui n’a pas été examinée par des pairs, d’environ 240 000 patients américains a révélé que ceux qui avaient reçu ne serait-ce qu’une dose d’un vaccin Covid avant leurs infections étaient sept à 10 fois moins susceptibles que les patients non vaccinés de signaler des symptômes de long Covid 12 à 20 semaines plus tard. Mais une autre grande étude sur les dossiers électroniques des patients de la US Veterans Health Administration, qui n’a pas encore été examinée par des pairs, a révélé que les personnes vaccinées n’avaient que 13% de risques en moins que les patients non vaccinés de présenter des symptômes six mois plus tard. Les patients vaccinés ont principalement bénéficié du fait qu’ils étaient moins susceptibles de développer des problèmes pulmonaires et des difficultés de coagulation sanguine, a déclaré le Dr Al-Aly, l’un des auteurs de l’étude.

“Se fier à la vaccination comme seule stratégie d’atténuation est totalement inadéquat”, a déclaré le Dr Al-Aly. “C’est comme aller se battre avec un bouclier qui ne fonctionne que partiellement.”

Recherche de soins médicaux

Si vous êtes préoccupé par des symptômes persistants après une infection à coronavirus confirmée ou suspectée, n’ayez pas peur de demander de l’aide. La vérification auprès de votre fournisseur de soins primaires est une bonne première étape. De plus en plus de médecins prennent conscience des longs symptômes de Covid et peuvent recommander des tests qui pourraient au moins exclure d’autres causes de vos symptômes.

“Même si nous disons que le long Covid est lorsque les symptômes durent un mois ou trois mois après l’infection, vous n’avez pas à attendre aussi longtemps pour obtenir de l’aide”, a déclaré le Dr Al-Aly. “Les gens devraient vraiment honorer leurs symptômes.”