Symptômes du Covid 2024 : à quoi faut-il faire attention ?

J’étais sûre que c’était un simple rhume. Un soir de fin juillet, au milieu de mes vacances en famille, j’avais mal à la gorge. Le lendemain matin, j’avais mal à la tête et j’avais le nez qui coulait. À la fin du voyage, je ressentais un épuisement profond, en contradiction avec la semaine de détente au bord de la mer que je venais de passer.

J’avais eu une crise de COVID-19 difficile en 2022, au point d’avoir dû passer des radiographies pulmonaires et de me voir prescrire un stéroïde et un inhalateur, et cette dernière maladie ne m’avait pas semblé aussi grave. J’avais porté un masque pendant les voyages en avion et j’étais à jour dans mes vaccinations. Ce n’est que lorsque mes symptômes ne se sont pas seulement améliorés, mais se sont également aggravés après près d’une semaine de prise de médicaments en vente libre contre le rhume, que j’ai envisagé qu’il pouvait s’agir de la COVID-19 après tout. Un test à domicile a confirmé que j’avais été frappé par le poussée estivale qui afflige le pays. (Et, ironiquement, j’écrirais un article sur la vague croissante d’infections la semaine même où j’ai été testé positif.) Mais mon récent diagnostic a renforcé deux principes du COVID : les tests sont le seul moyen de différencier les maladies respiratoires telles que le COVID, grippele rhumeet virus respiratoire syncytial (VRS); et les symptômes du coronavirus peuvent se manifester différemment chez le même patient lors d’une réinfection. Les symptômes du COVID peuvent être légers, graves ou inexistants, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC)Gardez à l’esprit que les symptômes peuvent apparaître jusqu’à deux semaines après avoir été exposé au SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID. De nouveaux variants du virus continuent d’apparaître et de disparaître. La classe FLiRT des sous-variants d’Omicron a fait rage pendant l’été, tandis qu’un sous-variant appelé XEC est sur le point de dominer cet automne. Le CDC indique que les symptômes peuvent varier selon le variant, mais n’a pas lié certains symptômes à un variant spécifique. Quels sont les symptômes du COVID ? Alors que liste non exhaustivele CDC encourage le public à faire attention à ces symptômes : Congestion ou écoulement nasal

Toux

Diarrhée

Fatigue

Fièvre ou frissons

Mal de tête

Douleurs musculaires ou corporelles

Nouvelle perte de goût ou d’odorat

Nausées ou vomissements

Essoufflement ou difficulté à respirer

Mal de gorge En outre, le Organisation Mondiale de la Santé met en évidence ces symptômes moins courants : Éruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils

Yeux rouges ou irrités Quels symptômes de la COVID nécessitent des soins d’urgence ? Le CDC recommande de consulter un médecin d’urgence si vous présentez les symptômes suivants : Incapacité à se réveiller ou à rester éveillé

Lèvres, peau et ongles qui semblent pâles, bleus ou gris

Nouvelle confusion

Douleur ou pression persistante dans la poitrine

Difficulté à respirer Comment traiter mes symptômes de la COVID-19 ? Si vos symptômes sont légers, des analgésiques en vente libre tels que l’ibuprofène et le paracétamol peuvent aider la plupart des gens à se sentir mieux, selon le CDC. Pendant la prescription médicaments antiviraux Les médicaments comme le Paxlovid (nirmatrelvir avec ritonavir) ou le Lagevrio (molnupiravir) sont destinés aux patients à haut risque d’infection grave, mais cela ne signifie pas que vous n’êtes éligible que si vous souffrez d’une maladie comme le cancer ou le VIH. Le CDC considère l’asthme, le surpoids ou l’obésité, ou certains troubles de l’humeur, par exemple, comme facteurs de risque d’infection grave au COVID. Dès que votre test de dépistage de la COVID est positif, discutez de vos options de traitement avec votre prestataire de soins de santé. Pour en savoir plus sur la COVID-19 :