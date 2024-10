Symptômes du COVID-19 : risques accrus pendant 3 ans après l’infection

Le COVID-19 pourrait être un puissant facteur de risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral jusqu’à trois ans après l’infection, suggère une nouvelle étude de grande envergure.

L’étude a été publiée mercredi dans la revue médicale Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. Il s’est appuyé sur les dossiers médicaux d’environ un quart de million de personnes inscrites dans une grande base de données appelée UK Biobank.

Dans cet ensemble de données, les chercheurs ont identifié plus de 11 000 personnes qui ont eu un test de laboratoire positif pour le COVID-19 documenté dans leur dossier médical en 2020 ; près de 3 000 d’entre eux avaient été hospitalisés pour leurs infections. Ils ont comparé ces groupes à plus de 222 000 autres dans la même base de données qui n’avaient pas d’antécédents de COVID-19 au cours de la même période.

Les personnes qui ont attrapé le COVID en 2020, avant l’existence de vaccins pour atténuer l’infection, couraient deux fois plus de risques de subir un événement cardiaque majeur comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou de mourir pendant près de trois ans après leur maladie, par rapport aux personnes qui n’ont pas subi de test. positif, selon l’étude.

Si une personne avait été hospitalisée pour son infection, ce qui indique un cas plus grave, le risque d’événement cardiaque majeur était encore plus grand – plus de trois fois plus élevé – que pour les personnes sans COVID dans leur dossier médical.

De plus, pour les personnes qui devaient être hospitalisées, le COVID semblait être un facteur de risque aussi puissant de futures crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux que le diabète ou la maladie artérielle périphérique, ou MAP.

Un étude estimée que plus de 3,5 millions d’Américains ont été hospitalisés pour COVID entre mai 2020 et avril 2021.

Une découverte unique au COVID-19

Les risques cardiaques élevés dus à l’infection ne semblent pas diminuer avec le temps, selon l’étude.

« Il n’y a aucun signe d’atténuation de ce risque », a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Stanley Hazen, qui préside le département des sciences cardiovasculaires et métaboliques à la Cleveland Clinic. « C’est en fait l’une des découvertes les plus intéressantes, je pense, les plus surprenantes. »

Cette découverte est frappante et semble être unique au COVID-19, a déclaré le Dr Patricia Best, cardiologue à la clinique Mayo de Rochester, Minnesota, qui n’a pas participé à la recherche.

« Nous savons depuis un certain temps que les infections augmentent le risque de crise cardiaque, de sorte que si vous avez la grippe, si vous contractez une infection quelconque… qu’elle soit bactérienne ou virale, cela augmente votre risque de crise cardiaque », Mieux dit. « Mais cela disparaît généralement assez rapidement après votre infection.

« C’est un effet tellement important, et je pense que c’est simplement dû à la différence entre le COVID et certaines autres infections », a-t-elle déclaré.

Les chercheurs impliqués dans l’étude disent qu’ils ne savent pas exactement pourquoi le COVID a des effets apparemment aussi durables sur le système cardiovasculaire.

Des études antérieures ont montré que le coronavirus peut infecter les cellules qui tapissent les parois des vaisseaux sanguins. Le virus a également été trouvé dans des plaques collantes qui se forment dans les artères et qui peuvent se rompre et provoquer des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

« Il se pourrait que le COVID inflige aux parois artérielles et au système vasculaire des dommages subis et qui continue de se manifester au fil du temps », a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Hooman Allayee, professeur de biochimie et de génétique moléculaire à la Keck School of Science. Médecine à l’Université de Californie du Sud.

Leur théorie de travail, a déclaré Allayee, est que le COVID pourrait déstabiliser les plaques qui se forment dans les parois des artères et les rendre plus susceptibles de se rompre et de provoquer un caillot.

Quelques facteurs de protection

Allayee et son étudiant diplômé James Hilser ont examiné de plus près comment le COVID pourrait causer ces problèmes à long terme dans le corps.

Ils ont cherché à voir si les personnes présentant des facteurs de risque génétiques connus de maladie cardiaque, ou des modifications génétiques liées à la prédisposition à l’infection au COVID, étaient plus susceptibles que les autres d’avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ou de mourir après avoir été hospitalisées pour le COVID. Mais ce n’était pas le cas.

Selon les chercheurs, ce qui est apparu, c’est une distinction selon le groupe sanguin.

Les chercheurs savent que les personnes ayant certains groupes sanguins non O – A, B ou AB – sont à un risque plus élevé des maladies cardiovasculaires.

Le groupe sanguin également semble jouer un rôle dans la probabilité qu’une personne contracte le COVID. Les personnes ayant du sang de type O semblent également y être un peu protégées.

Dans la nouvelle étude, les personnes de type sanguin O qui ont été hospitalisées pour COVID ne présentaient pas un risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral aussi élevé que celles de groupe sanguin A, B ou AB. Mais cela ne veut pas dire qu’ils étaient en sécurité, a déclaré Hazen : ils couraient toujours un risque plus élevé de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, mais leur groupe sanguin n’était qu’une autre variable à prendre en compte.

Les chercheurs pensent que le gène qui code pour le groupe sanguin pourrait jouer un rôle dans le risque accru de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral après le COVID, mais ils ne savent pas exactement comment.

L’étude contenait également des nouvelles pleines d’espoir. Les personnes hospitalisées pour COVID mais qui prenaient également de l’aspirine à faible dose ne présentaient pas d’augmentation du risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral ultérieur. Cela signifie que le risque peut être atténué, a déclaré Hazen.

« Les maladies cardiaques et les événements cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde », a-t-il déclaré.

Lorsqu’il voit des patients, a déclaré Hazen, il s’assure désormais de leur poser des questions sur leurs antécédents en matière de COVID.

« Si vous avez eu le COVID, nous devons être particulièrement attentifs à nous assurer que nous faisons tout notre possible pour réduire votre risque cardiovasculaire », a déclaré Hazen.

Cela inclut le contrôle de la tension artérielle et du cholestérol et peut-être la prise quotidienne d’aspirine.

L’étude n’a pas examiné les effets de la vaccination contre le COVID-19 sur le risque cardiovasculaire d’une personne, mais Hazen soupçonne qu’elle serait protectrice, car les vaccins empêchent généralement les infections au COVID de devenir graves.

L’étude n’a pas non plus cherché à savoir si les infections répétées au COVID pourraient être liées à des risques pour la santé encore plus importants, comme l’ont découvert certaines recherches.

Néanmoins, a déclaré Hazen, toute personne hospitalisée pour COVID – qu’elle soit vaccinée ou non – devrait être attentive à ses risques cardiaques.