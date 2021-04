La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control ont recommandé mardi que les États cessent temporairement d’utiliser le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson en raison de troubles de la coagulation sanguine «extrêmement rares» survenus chez six femmes ayant reçu le vaccin aux États-Unis. Pour rappel, plus de 6,8 millions de doses du vaccin J&J ont été administrées aux États-Unis à ce jour. Pourtant, au moins 25 États, dont Washington DC, ont suspendu la distribution du vaccin J&J. La pause est prise «par prudence», afin que le système de santé puisse se préparer à identifier, diagnostiquer et traiter la maladie, selon la FDA. Mais beaucoup de ceux qui ont reçu le vaccin à dose unique ou sont sur le point de le recevoir se demandent ce que cela signifie pour eux ou pour leurs proches. Voici ce que vous devez savoir:

Quel est le trouble de la coagulation

Six femmes, âgées de 18 à 48 ans, ont développé une thrombose du sinus veineux cérébral, qui sont des caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquettes sanguines. L’un des destinataires est décédé et un autre est dans un état critique. Bien que la cause exacte ne soit pas claire, les experts estiment qu’après que certaines personnes aient reçu ce type de vaccin, leur corps a une réponse immunitaire qui « conduit à l’activation des plaquettes et de ces caillots sanguins extrêmement rares », le Dr Peter Marks, directeur de la FDA Center for Biologics Evaluation and Research a déclaré dans un appel médiatique conjoint Mardi. Mais rappelez-vous: « C’est un événement vraiment rare », a déclaré le Dr Anthony Fauci lors d’une conférence à la Maison Blanche conférence de presse mardi. Cela se produit généralement entre deux et 14 personnes par million, a déclaré Marks.

Qui devrait rechercher des symptômes

Jusqu’à présent, l’effet secondaire semble apparaître dans les six à 13 jours suivant la vaccination. Ainsi, ceux qui ont reçu le vaccin au cours des deux dernières semaines ou derniers jours devraient être conscients de tout symptôme qui survient, a déclaré mardi le Dr Anne Schuchat, directrice adjointe principale du CDC, lors d’un appel aux médias. Mais « pour les personnes qui ont reçu le vaccin il y a plus d’un mois, leur risque pour elles est très faible, à ce moment-là », a-t-elle déclaré. Les caillots sanguins se sont également produits chez les femmes de moins de 50 ans, mais le groupe actuel est trop petit pour faire des généralisations sur certaines conditions ou facteurs qui prédisposeraient les gens aux caillots sanguins, a déclaré Schuchat. Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, le comité des CDC qui fait des recommandations sur les vaccins, va examiner les données et faire des recommandations. J&J a dit dans un déclaration qu’il travaille en étroite collaboration avec les régulateurs pour évaluer les données.

Effets secondaires à surveiller

Les symptômes de ce type de caillot sanguin sont très différents de ceux symptômes bénins de type grippal que les gens éprouvent quelques jours après la vaccination – fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons, fièvre et nausées – que de nombreuses personnes éprouvent dans les jours suivant le vaccin. Alors qu’est-ce qui est pertinent? «Si vous recevez le vaccin et que vous développez de graves maux de tête, des douleurs abdominales, des douleurs aux jambes ou un essoufflement, vous devez contacter votre fournisseur de soins de santé et rechercher un traitement médical», a déclaré Schuchat. (Caillots sanguins peuvent voyager dans votre circulation sanguine et se loger, coupant le flux sanguin vers des organes importants comme le cerveau, le cœur ou les poumons.) Symptômes d’une faible numération plaquettaire inclure des choses comme des ecchymoses faciles, des saignements de nez et des saignements des gencives. (Les plaquettes basses avec cette complication font un traitement typique du caillot, l’héparine anticoagulante, « une erreur dans cette situation », a déclaré Fauci mardi, « car cela pourrait être dangereux. ») Comme mentionné, le moment est également important: les caillots sanguins se sont généralement « produits au moins environ une semaine après la vaccination, et pas plus de trois semaines après la vaccination, avec une médiane d’environ neuf jours après la vaccination », a déclaré Marks.

Que faire si vous avez un rendez-vous pour obtenir le vaccin J&J

La FDA travaille avec les gouvernements des États et fédéral pour s’assurer que les personnes qui devaient recevoir le vaccin J&J puissent être reportées pour recevoir les vaccins Pfizer ou Moderna, a déclaré Jeff Zients, coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche sur le vaccin J&J, dans un communiqué. déclaration mardi. Selon l’endroit où vous deviez recevoir le vaccin, la pharmacie, le supermarché ou l’autorité sanitaire de l’État peut vous avertir directement pour vous informer si votre prise de vue est annulée ou reportée. Cependant, cela est basé sur une recommandation et non sur un mandat, de sorte que certains États et certains prestataires de soins de santé peuvent choisir de continuer à administrer le vaccin. «Si un fournisseur de soins de santé individuel a une conversation avec un patient individuel, et qu’il a déterminé que l’avantage pour ce patient individuel est approprié, nous n’allons pas empêcher ce fournisseur d’administrer le vaccin parce que cela pourrait être juste», a déclaré Marks. (Par exemple, pour de nombreuses personnes, le risque de contracter Covid peut être plus problématique que le risque d’une complication aussi rare.)

Ce que cela signifie pour le déploiement de la vaccination dans le pays