Symptômes de la périménopause que vous ne réalisez peut-être pas que vous ressentez

La ménopause est souvent appelée le grand « changement de vie », mais ce n’est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, où boom, tu n’as plus de règles. Le processus de transition vers la ménopause, appelé périménopause, commence progressivement avec l’apparition des symptômes des années avant votre dernier cycle menstruel. Pour certaines personnes, les symptômes liés aux hormones, comme les règles irrégulières, les changements d’humeur et les bouffées de chaleur, peuvent être un révélateur, mais pour d’autres peut-être déjà en périménopause sans même s’en rendre compte.

C’est parce que la périménopause est différente chez chaque femme. Une personne pourrait ressentir des bouffées de chaleur importantes, tandis qu’une autre pourrait ne pas avoir fait le lien entre ses soudaines crises d’insomnie et la périménopause. Même les personnes célèbres ayant accès aux meilleurs soins médicaux peuvent ne pas remarquer les signes de la périménopause, selon Dr Bruce Dorrobstétricienne-gynécologue et conseillère médicale principale auprès de Biote. Par exemple, Oprah a passé trois ans à penser qu’elle souffrait d’une maladie cardiaque sans aucune amélioration de ses symptômes jusqu’à ce qu’elle commence un traitement hormonal substitutif. Il s’avère que le coupable était un faible taux d’œstrogène.

Vous lisez peut-être cet article en ce moment pour avoir une idée de ce qui se passe dans votre corps. Ou peut-être êtes-vous à l’âge où les gens commencent à voir des signes de périménopause et veulent prendre de l’avance. Quoi qu’il en soit, cela peut sembler intimidant si vous n’êtes pas sûr de ce qui vous attend. Compréhension symptômes de la périménopause vous préparera mieux à ce processus biologique naturel.

Que se passe-t-il pendant la périménopause ?

Pendant la périménopause, les ovaires ralentissent la production d’œstrogènes et ne libèrent pas autant d’ovules, car vous perdez lentement la capacité de tomber enceinte. Ces changements hormonaux peuvent provoquer un certain nombre de symptômes physiques et mentaux, notamment votre corps essaie de s’adapter à cette nouvelle normalité.

Les symptômes de la périménopause surviennent généralement entre 45 et 55 ans, bien que certaines femmes puissent en souffrir dès la mi-trentaine. La durée moyenne est d’environ 7 ans. Cependant, en fonction d’autres facteurs tels que le tabagisme et origine racialecertaines femmes ont rapporté que cela durait jusqu’à 14 ans. La périménopause se termine officiellement lorsque vous avez passé 12 mois sans règles, ce qui signale officiellement la ménopause.

La plupart des changements que vous ressentez pendant la périménopause sont le résultat d’une diminution des œstrogènes, qui, avec la progestérone, augmentent et diminuent à mesure que vous avancez vers la ménopause.

Quels sont les symptômes?

Les symptômes de chacun peuvent être différents, mais l’un des signes les plus révélateurs de l’entrée en périménopause est l’irrégularité des cycles menstruels. Étant donné que vos niveaux d’œstrogènes augmentent et diminuent à des niveaux inégaux, cela se traduit par des périodes de plus en plus longues. Et même si vous pouvez également voir des mois où votre cycle menstruel est complètement ignoré, il existe toujours une possibilité de tomber enceinte pendant la périménopause. « Pendant la périménopause, les femmes peuvent encore avoir des saignements ; cependant, ils peuvent commencer à présenter des symptômes signalant une diminution des œstrogènes, tels que des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et des changements de poids, entre autres symptômes », explique Dr Jessica Berger, membre du conseil OB-GYN et Flow. Voici quelques autres symptômes auxquels vous pouvez vous attendre.

Bouffées de chaleur et sueurs nocturnes. La plupart des symptômes de la périménopause ressemblent à ceux que ressentent les femmes pendant la ménopause. Le Dr Dorr dit que les femmes signalent souvent des bouffées de chaleur qui ressemblent à une chaleur soudaine venant des épaules. Des frissons et des sueurs nocturnes suffisamment abondantes pour tremper vos pyjamas et vos couvertures accompagnent souvent les bouffées de chaleur.

Prise de poids inexpliquée. La périménopause est une période pendant laquelle les femmes commencent à passer d’une forme de poire à une forme de poire. figure en forme de pomme. La plupart des femmes en périménopause prennent environ cinq à dix livres. En effet, les œstrogènes aident à réguler la santé métabolique. Ainsi, lorsqu’il ralentit, votre métabolisme ralentit également. Les calories excédentaires qui ne sont pas traitées sont plus susceptibles d’être stockées sous forme de graisse dans la région de l’abdomen.

Indirectement, les femmes peuvent prendre du poids pendant cette période car elles ont peu d’énergie pour faire de l’exercice. La chute des œstrogènes provoque un déséquilibre hormonal qui finit par affecter les hormones productrices de surrénales et de thyroïde, qui régulent l’énergie.

Changements sexuels. Fluctuations dans comportement sexuel sont un autre signe de périménopause. L’œstrogène est nécessaire pour garder votre vagin lubrifié. Avec la baisse des niveaux, le flux sanguin vers le vagin diminue, ce qui entraîne une sécheresse vaginale et des rapports sexuels potentiellement douloureux. Outre la douleur, la périménopause peut anéantir votre libido. Des niveaux réduits d’œstrogènes peuvent diminuer le désir d’avoir des relations sexuelles et rendre plus difficile l’excitation sexuelle. La prise de poids involontaire et les troubles du sommeil peuvent également atténuer tout désir d’avoir des rapports sexuels si les personnes se sentent particulièrement fatiguées ou gênées par leur image corporelle, explique le Dr Dorr.

Brouillard cérébral. Vous pourriez avoir des difficultés à penser clairement, à vous concentrer et des problèmes de mémoire. C’est normal, promis. La sensation de tête floue est le résultat de changements hormonaux et des effets du manque de sommeil, un autre indicateur de la périménopause.

Réduire les symptômes de la périménopause

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire du point de vue de l’alimentation et du mode de vie pour réduire vos symptômes de périménopause. Voici quelques points de départ :

Dormez 7 à 8 heures. Un sommeil régulier peut aider à atténuer le brouillard cérébral ressenti par les femmes pendant la périménopause. Mais avec les sueurs nocturnes, l’insomnie et le stress, c’est plus facile à dire qu’à faire. Traiter les symptômes de la ménopause grâce thérapie hormonale ou d’autres traitements peuvent vous aider à passer une bonne nuit de sommeil. Respecter un horaire de sommeil régulier et ne pas utiliser d’appareils électroniques 30 minutes avant de vous coucher peut améliorer vos chances de dormir.

Réduisez votre consommation de café et de soda. Des recherches ont établi un lien entre la caféine et l’aggravation des symptômes vasomoteurs. Cela inclut des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes plus graves. La caféine stimule également le corps et rend l’endormissement plus difficile, ajoute le Dr Dorr.

Régime. Manger un alimentation riche en fibres peut stimuler un métabolisme sain et potentiellement éviter la prise de poids qui se produit souvent pendant la périménopause. Étant donné que les os s’affaiblissent pendant la périménopause, les femmes devraient envisager d’ajouter davantage d’aliments riches en calcium, comme les produits laitiers, les amandes et les légumes-feuilles.

Exercice. Rester en forme est indispensable en période de périménopause. Les activités aérobiques telles qu’une marche rapide dans le parc, le vélo ou la danse peuvent stimuler votre cognition et brûler la graisse corporelle. Mélanger votre routine avec un entraînement en force deux ou trois fois par semaine vous aidera à accélérer votre métabolisme tout en renforçant vos os et vos muscles pour éviter les blessures graves causées par les chutes. L’exercice peut également vous fatiguer suffisamment pour vous endormir la nuit.

Quand consulter un médecin

Les femmes devraient être proactives et entamer des discussions avec leurs prestataires de soins de santé dès la quarantaine, avant même l’apparition des symptômes, explique le Dr Shepherd. Cela pourrait rendre le voyage vers la périménopause plus gérable. «Remarquer le moment où les symptômes de la périménopause commencent devrait être une partie importante de la conversation afin d’apporter des solutions ainsi que du réconfort pendant cette transition», dit-elle.

Si vous ne savez pas si vos symptômes sont liés ou non à la périménopause, cela ne fait pas de mal d’obtenir un deuxième avis auprès d’un professionnel de la santé. Assurez-vous simplement qu’il s’agit d’une personne formée aux soins de la ménopause.

Environ « 80 % des programmes de résidence qui forment des obstétriciens-gynécologues n’offrent aucune formation sur la ménopause, et pour la majorité des 20 % de programmes restants, cette formation est uniquement facultative », explique le Dr Dorr. Il recommande de demander à votre médecin ce qu’il sait sur l’hormonothérapie substitutive et d’en trouver un nouveau si c’est quelque chose qu’il ne prescrit pas. UN spécialiste de la ménopause effectuerait un examen physique comprenant un historique médical de vos derniers cycles menstruels et le moment où vos symptômes ont commencé. Ils peuvent également effectuer une analyse de sang pour mesurer vos niveaux d’hormones.

Consulter un médecin pour la périménopause est également utile si vous ne trouvez pas de soulagement par vous-même ou si les symptômes deviennent si graves qu’ils affectent votre qualité de vie. Votre professionnel de la santé peut recommander une thérapie systémique aux œstrogènes. Ce traitement hormonal – qui comprend des pilules contraceptives à faible dose, des patchs cutanés, du gel ou de la crème – peut aider à gérer l’inconfort associé aux sueurs nocturnes et aux bouffées de chaleur. L’anneau vaginal et la crème ont également contribué à soulager la sécheresse vaginale.

« Si votre qualité de vie en souffre, il existe différentes options », ajoute le Dr Dorr. “Si vous ne faites plus d’exercice, si vous n’avez plus de relations sexuelles ou si vous ne dormez pas bien, ce sont tous des signes que vous devriez demander l’aide d’un professionnel maintenant.”

