Symptômes de la maladie inflammatoire de l’intestin après que les scientifiques ont fait une percée majeure dans sa cause

Les scientifiques ont réalisé une avancée majeure dans la compréhension de la cause de la maladie inflammatoire de l’intestin (MII), puisque près de 500 000 Britanniques en souffrent au Royaume-Uni.

Des chercheurs du Francis Crick Institute, en collaboration avec l’UCL et l’Imperial College de Londres, affirment avoir « découvert une voie qui semble jouer un rôle majeur dans les MII et d’autres maladies inflammatoires ».

Qu’est-ce que la MII ?

MII est un terme générique désignant la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, qui provoquent une inflammation des intestins.

Dans la maladie de Crohn, elle peut toucher n’importe quelle partie du tractus gastro-intestinal, de la bouche à l’anus.

Un demi-million de Britanniques souffrent de MII en 2022. (Getty Stock Images)

Pendant ce temps, la colite ulcéreuse peut toucher n’importe quelle partie du gros intestin.

La colite inflammatoire de l’intestin indéterminée fait également référence à un type de MII qui présente à la fois les caractéristiques de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse.

Symptômes de la maladie inflammatoire de l’intestin

Douleur dans la région de l’estomac

Diarrhée

Urgence soudaine d’aller aux toilettes

Sang dans les selles

Perte de poids

Fièvre

Je n’ai pas faim

Anxiété

Dépression

Lauren Golightly, 27 ans, à qui on a diagnostiqué la maladie de Crohn en 2018, a déclaré : « La maladie de Crohn a eu un impact énorme sur ma vie. J’ai eu un chemin semé d’embûches depuis le diagnostic, avec de nombreuses hospitalisations, plusieurs médicaments différents et même une intervention chirurgicale pour avoir un sac de stomie temporaire.

« L’une des choses les plus difficiles liées à la maladie inflammatoire de l’intestin (MII) est l’incertitude qui l’entoure.

« J’ai encore des poussées et je peux encore passer pas mal de temps à l’hôpital. Apprendre davantage sur cette recherche est tellement passionnant et encourageant.

« J’espère que cela pourrait potentiellement faire une différence pour moi-même et pour tant d’autres centaines de milliers de personnes vivant avec une MII. »

Les chercheurs ont « découvert une voie qui semble jouer un rôle majeur dans les MII et d’autres maladies inflammatoires ». (Getty Banque d’images)

Quelles sont les causes des MII ?

Jusqu’à présent, nous n’avons pas découvert les causes des MII.

Mais plus tôt cette semaine, les chercheurs ont déclaré qu’ils avaient fait un « grand pas en avant » dans ce sens.

James Lee, chef de groupe du laboratoire des mécanismes génétiques de la maladie au Crick et gastro-entérologue consultant au Royal Free Hospital et à l’UCL, qui a dirigé la recherche, a déclaré : « Les MII se développent généralement chez les jeunes et peuvent provoquer des symptômes graves qui perturbent l’éducation. relations, vie de famille et emploi. De meilleurs traitements sont nécessaires de toute urgence.

« En utilisant la génétique comme point de départ, nous avons découvert une voie qui semble jouer un rôle majeur dans les MII et d’autres maladies inflammatoires.

« De manière passionnante, nous avons montré que cela peut être ciblé thérapeutiquement, et nous travaillons maintenant sur la manière de garantir que cette approche est sûre et efficace pour traiter les patients à l’avenir. »

Christina Stankey, doctorante au Crick et co-premier auteur, a déclaré : « Les MII et d’autres maladies auto-immunes sont vraiment complexes, avec de multiples facteurs de risque génétiques et environnementaux, il faut donc trouver l’une des voies centrales et montrer comment cela peut être éteint avec un médicament existant, constitue un énorme pas en avant.

