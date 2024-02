Symptômes courants de la ménopause et comment les traiter

Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes et sautes d’humeur. Ce sont les trois principaux symptômes d’une liste longue et variée que les femmes peuvent ressentir lors de la ménopause, selon une nouvelle étude de l’AARP. D’autres plaintes principales incluent la fatigue, la prise de poids et l’insomnie – et il n’est pas rare que les femmes ressentent plus d’un de ces effets.

En fait, une nouvelle enquête de l’AARP révèle qu’environ 90 pour cent des femmes âgées de 35 ans et plus présentent des symptômes de ménopause, dont certains peuvent être débilitants et interférer avec le travail et d’autres activités quotidiennes. Environ 40 pour cent des femmes souffrent de cinq à neuf symptômes.

Il n’est donc pas étonnant que les femmes essaient divers traitements pour apporter un certain soulagement. Près de la moitié des femmes interrogées dans le cadre de l’étude de l’AARP déclarent avoir recours à des suppléments pour les aider à gérer leurs symptômes. D’autres ont modifié leur régime alimentaire et leurs programmes d’exercice ; certains ont essayé des médicaments sur ordonnance.

Mais les médecins affirment que le traitement des symptômes de la ménopause ne doit pas nécessairement être un jeu de devinettes auquel vous devez jouer seul. La stigmatisation s’estompe, la recherche évolue et de nouvelles thérapies offrent aux femmes davantage d’options.

«La ménopause vit définitivement son moment et les gens en parlent», déclare Rajita Patil, MD, directrice du programme complet sur la ménopause à l’Université de Californie à Los Angeles.

14 symptômes courants de la ménopause Neuf femmes sur dix signalent des symptômes de la ménopause, qui peuvent être très variés. Voici les plus courants, selon une nouvelle recherche de l’AARP : Les bouffées de chaleur Sueurs nocturnes Sautes d’humeur ou émotionnelles Fatigue Gain de poids Insomnie Modifications du désir sexuel Sécheresse vaginale Douleurs articulaires ou musculaires Oubli, difficulté à se concentrer Maux de tête Saignements abondants ou règles irrégulières Problèmes urinaires Sexe douloureux

Traitements pour la ménopause

Selon les médecins, il n’existe pas un traitement unique qui convienne à chaque femme. Ce qui pourrait fonctionner pour vous dépend de vos symptômes, de vos risques pour la santé et de vos préférences personnelles.

“Tout le monde arrive à la ménopause avec un profil génétique différent, un profil de santé différent, un style de vie différent et des valeurs différentes”, explique Patil. “Et donc toutes ces choses doivent être prises en compte.”

Voici quelques-uns des traitements fondés sur des preuves les plus courants qui, selon les médecins, peuvent aider de nombreuses femmes.

La thérapie de remplacement d’hormone. “Le pendule a changé” lorsqu’il s’agit de traiter les symptômes de la ménopause avec un traitement hormonal, qui peut aider à gérer les symptômes courants de la ménopause, notamment les bouffées de chaleur, déclare Susan Loeb-Zeitlin, MD, obstétricienne et gynécologue au Weill Cornell Medicine et au NewYork-Presbyterian Hospital. . La pratique autrefois répandue consistant à prescrire un traitement hormonal s’est pratiquement arrêtée au début des années 2000 lorsqu’une étude a révélé un risque accru de maladie cardiaque et de cancer du sein chez les femmes prenant des hormones.

Mais la recherche a évolué, dit Loeb-Zeitlin. « Les gens commencent à comprendre que pour une personne soigneusement sélectionnée, il y a de nombreux avantages. » Par exemple, les femmes dans la quarantaine et la cinquantaine qui ne présentent pas de risque accru de cancer du sein ou de maladie cardiaque pourraient en bénéficier.

“Cela devrait certainement être proposé comme une option pour les patients qui y sont candidats”, déclare Patil. “Mais il existe de nombreuses autres options.”

Nouveaux médicaments contre les bouffées de chaleur. Au printemps dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé un traitement unique en son genre contre les bouffées de chaleur. La pilule, Veozah (fezolinetant), cible la partie du cerveau qui aide à réguler la température corporelle d’une personne. (Les changements dans les niveaux d’œstrogènes pendant la ménopause affectent cette zone du cerveau, provoquant des bouffées de chaleur.)