Symptômes, causes et traitements de l’anorexie atypique

Pour Erin Harrop, professeur adjoint de travail social à l’Université de Denver, les signes d’un trouble de l’alimentation ont commencé à apparaître dès le plus jeune âge.

(Getty Images)

Tout a commencé à l’âge de six ans avec de petites choses : consommer uniquement des produits sans gras, ne pas utiliser de mayonnaise et manger un morceau de pain au lieu d’une tortilla. Mais quand Harrop, qui utilise leurs pronoms, avait 12 ans, ils ont commencé à compter méticuleusement leurs calories.

« J’ai reçu des messages quand j’étais jeune enfant – aussi jeune que je me souvienne – selon lequel mon corps était bien parce qu’il était maigre », explique Harrop, 38 ans. « J’ai eu de la chance parce que beaucoup de personnes dans ma famille avaient un corps plus gros. Cela m’a fait craindre d’avoir un jour un corps plus gros. »

Non seulement la représentation médiatique du « corps idéal » a déformé la perception qu’Harrop avait d’eux-mêmes et a influencé leur relation avec la nourriture, mais les régimes étaient également chargés d’une connotation religieuse. En tant qu’enfants de pasteur, on leur rappelait constamment que la gourmandise devait être décriée, tandis que la maîtrise de soi était célébrée. Harrop a participé avec d’autres femmes de leur église à des cours de « louange aérobic », qui sont des cours d’aérobic à haute énergie sur une musique spirituelle.

« Beaucoup de femmes dans ma vie de jeune enfant étaient très soucieuses de perdre du poids ou de gérer leur poids », explique Harrop. « J’ai appris très tôt que la graisse était mauvaise. »

Harrop a reçu un diagnostic d’anorexie mentale à l’âge de 15 ans. Vers le milieu de la vingtaine, ils continuaient à lutter contre la famine. Mais cette fois, les médecins leur ont diagnostiqué une anorexie mentale atypique, un trouble de l’alimentation qui répond aux mêmes critères d’anorexie avec un facteur distinctif : les personnes souffrant d’anorexie atypique n’ont pas d’insuffisance pondérale. Au lieu de cela, ils se situent souvent dans une fourchette de poids normale ou sont en surpoids.

Alors que Harrop commençait un traitement ambulatoire sous la supervision de son médecin dans une clinique pour troubles de l’alimentation, ils ont repris du poids et leurs problèmes cardiaques ont commencé à se résoudre lentement. Aujourd’hui, Harrop est en rémission d’anorexie atypique et continue de consulter un thérapeute, un diététiste et un médecin.

«Je pense que je devrai toujours être vigilant pour éviter de retomber dans de vieilles habitudes alimentaires nocives», déclare Harrop. En tant que travailleur social médico-social agréé, ils se sont donné pour mission d’aider les autres personnes souffrant de troubles de l’alimentation, y compris ceux présentant des troubles atypiques. anorexie.

Qu’est-ce que l’anorexie atypique ?

En 2013, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association, cinquième édition – le manuel de diagnostic officiel utilisé par les cliniciens et les chercheurs pour diagnostiquer et classer les troubles mentaux – a inclus l’anorexie atypique comme un trouble de santé mentale présentant tous les mêmes symptômes de l’anorexie, sauf un : une extrême maigreur.

L’anorexie atypique est un trouble alimentaire grave caractérisé par une perte de poids importante, des habitudes alimentaires restrictives sévères, des problèmes cardiaques et des déséquilibres électrolytiques potentiellement mortels, ainsi que des problèmes psychologiques.

« Les personnes vivant avec l’anorexie atypique présentent les mêmes symptômes que l’anorexie, le même nombre de problèmes médicaux et parfois même pires », explique le Dr Cheri Levinson, professeur agrégé et directeur du laboratoire et de la clinique de traitement de l’anxiété alimentaire à l’Université de Louisville dans le Kentucky. « L’anorexie atypique est associée à des niveaux similaires ou plus élevés de détresse psychologique et de distorsions concernant l’alimentation et l’image corporelle par rapport à l’anorexie. »

Les apparences peuvent être trompeuses lorsqu’il s’agit d’anorexie atypique, disent les experts. Les personnes touchées par l’anorexie atypique limitent sévèrement leurs calories, sont obsédées par la nourriture, sautent des repas, mangent en secret et suivent des règles spéciales concernant les aliments qu’elles s’autorisent à manger. Cependant, malgré une alimentation restrictive, les personnes souffrant d’anorexie atypique ont du mal à perdre du poids en raison du métabolisme plus lent de leur corps.

En conséquence, ils peuvent toujours sembler avoir un poids normal, voire plus lourd, même s’ils perdent une quantité importante de poids.

Quelle est la fréquence de l’anorexie atypique ?

UN étude 2012 rapporté qu’entre 0,9 % et 2,0 % des femmes et 0,1 % à 0,3 % des hommes développeront une anorexie au cours de leur vie. Un séparé rapport 2013publié dans le Journal of Abnormal Psychology, a estimé la prévalence de l’anorexie atypique à 20 ans à 2,8 % contre 1 % pour l’anorexie.

« Malheureusement, le financement de la recherche sur les troubles de l’alimentation au niveau fédéral est très faible, ce qui signifie que les études à grande échelle visant à déterminer à quoi ressemblent les troubles de l’alimentation dans de nombreux sous-ensembles de la population sont inexistantes ou que les données sont anciennes et moins pertinentes », déclare Elizabeth Thompson, PDG de la National Eating Disorders Association à Dover, Delaware.

Les troubles de l’alimentation sont en augmentation dans le monde entier, avec une forte augmentation pendant la pandémie, lorsque les taux d’anxiété et de stress se sont multipliés. UN Enquête 2020rapporté dans l’International Journal of Eating Disorders, a découvert que les personnes souffrant d’anorexie présentaient une aggravation de leurs symptômes à mesure que la pandémie frappait.

Diagnostic d’anorexie atypique

Le diagnostic de l’anorexie atypique est plus difficile que l’anorexie typique parce que les individus n’ont pas « l’air anorexique » ou n’ont pas d’insuffisance pondérale.

« Mes patients consultent généralement plusieurs médecins en raison de symptômes tels que la perte de cheveux (et) un rythme cardiaque rapide », explique Levinson. « Leurs médecins ne l’attribuent jamais à un trouble de l’alimentation, car beaucoup supposent qu’il faut avoir un poids insuffisant pour avoir un trouble de l’alimentation, ou que je dois faire des crises de boulimie et me purger. »

En conséquence, l’anorexie atypique n’est souvent pas diagnostiquée pendant des années et peut devenir un problème de santé plus grave si elle n’est pas traitée.

« Plus un trouble de l’alimentation reste longtemps ignoré, plus il devient difficile à traiter », ajoute Levinson. « De nombreuses personnes souffrant d’anorexie atypique ne croient pas souffrir d’un trouble de l’alimentation parce qu’elles ne souffrent pas d’insuffisance pondérale, alors qu’en fait, elles sont aussi malades, voire plusieurs fois plus malades, que celles qui ont un poids inférieur à la normale. »

Symptômes de l’anorexie atypique

Semblable à l’anorexie, l’anorexie atypique peut inclure des symptômes physiques et comportementaux.

Symptômes physiques :

Symptômes cognitivo-comportementaux :

Attention à l’alimentation et au contenu nutritionnel.

Difficulté à réfléchir et à se concentrer.

Image corporelle déformée.

Hyperconcentration sur le poids, la taille et la forme du corps.

Augmentation de la dérégulation émotionnelle, telle que l’irritabilité et les sautes d’humeur.

Peur intense d’être en surpoids ou d’avoir de la graisse corporelle.

Faible estime de soi.

Surévaluation du poids et de la forme.

Refuser de manger ou d’être vu en train de manger par les autres.

Conséquences à long terme sur la santé de l’anorexie atypique

Lorsque le corps d’une personne subit à plusieurs reprises des régimes yo-yo, cliniquement appelés cycles de poids, toute cette perte et cette reprise de poids finit par avoir de graves conséquences physiques sur le corps.

« Certains pensent que l’anorexie atypique n’est pas aussi grave que d’autres troubles de l’alimentation parce que les gens ne souffrent pas d’insuffisance pondérale », explique Moskowitz. « Ce n’est absolument pas le cas, car cela s’accompagne souvent des conséquences médicales et psychologiques identiques, voire pires, de l’anorexie. »

Les conséquences graves sur la santé peuvent inclure :

Dommages causés par la perte osseuse et musculaire.

Complications cardiovasculaires, telles que les crises cardiaques.

Problèmes de fertilité.

Dommages aux organes vitaux tels que le cerveau, le cœur et les reins.

Pensées suicidaires et mort.

UN étude 2014, publié dans la revue World Psychiatry, a évalué les risques de suicide parmi les troubles de santé mentale. Ceux avec les taux de mortalité toutes causes confondues les plus élevés, définis comme les décès toutes causes confondues, étaient des troubles liés à la toxicomanie comme la dépendance aux opioïdes (14,7 %) et l’anorexie (5,9 %). Après les complications cardiovasculaires, le suicide est la deuxième cause de décès chez les personnes souffrant d’anorexie, selon une étude. rapport 2018 à partir d’opinions actuelles en psychologie.

Traitement de l’anorexie atypique

Ceux qui pensent souffrir d’anorexie atypique devraient en parler à leur médecin ou demander l’aide d’un spécialiste des troubles de l’alimentation.

« Si vous pensez souffrir d’anorexie atypique ou si quelqu’un que vous aimez est aux prises avec ce trouble de l’alimentation, n’hésitez pas à demander un avis médical », explique Levinson. « Cela sauvera et changera la vie et plus tôt vous demanderez de l’aide, mieux ce sera. »

La plupart des traitements de l’anorexie atypique sont dispensés en ambulatoire, comme les hôpitaux et les cliniques.

Traitement hospitalier

Il s’adresse aux personnes souffrant d’anorexie atypique sévère qui nécessitent une surveillance médicale 24 heures sur 24 pour stabiliser leur santé. Cela se déroule généralement dans les unités médicales des hôpitaux ou dans les unités psychiatriques.

Le traitement hospitalier peut durer quelques semaines et peut passer à un traitement ambulatoire ou à des soins à domicile. Un facteur clé des soins aux patients hospitalisés est la nécessité de lutter contre une perte de poids importante grâce à un programme de réalimentation, souvent à l’aide de sondes d’alimentation, qui permet un rétablissement progressif d’un poids santé.

Un plan alimentaire personnalisé est établi, composé de trois repas principaux et de trois collations par jour. Il existe également des soins thérapeutiques en établissement 24h/24 et 7j/7 pour traiter les symptômes de l’anorexie atypique. Ces soins peuvent durer plusieurs mois, voire un an, selon la gravité du cas.

Traitement ambulatoire

Les personnes souffrant d’anorexie atypique suivront diverses formes de thérapie pour résoudre les problèmes sous-jacents de leur trouble de l’alimentation. Les types de psychothérapie comprennent la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la thérapie comportementale dialectique (TCD) et la thérapie d’acceptation et d’engagement.

Une autre forme clé de thérapie est le traitement familial visant à impliquer la famille d’un patient dans le processus de rétablissement. Avec les conseils d’un médecin, les familles prennent l’initiative des routines de réalimentation qui seraient généralement effectuées à l’hôpital. Les repas familiaux deviennent un élément essentiel du traitement, afin que tout le monde mange la même nourriture et les mêmes quantités de nourriture.

Deux types de soins ambulatoires comprennent :

Traitement intensif ambulatoire ou hospitalisation partielle : Une journée de traitement typique en milieu ambulatoire comprend une variété d’activités thérapeutiques et éducatives, des conseils personnalisés, des commentaires ciblés, des repas supervisés et des opportunités de détente et de loisirs. Un traitement ambulatoire intensif et un traitement hospitalier partiel sont beaucoup moins coûteux que le traitement hospitalier et peuvent souvent aider le patient à éviter les rechutes en facilitant la transition entre la clinique et son domicile.

Une journée de traitement typique en milieu ambulatoire comprend une variété d’activités thérapeutiques et éducatives, des conseils personnalisés, des commentaires ciblés, des repas supervisés et des opportunités de détente et de loisirs. Un traitement ambulatoire intensif et un traitement hospitalier partiel sont beaucoup moins coûteux que le traitement hospitalier et peuvent souvent aider le patient à éviter les rechutes en facilitant la transition entre la clinique et son domicile. Médicaments psychiatriques : En plus des programmes de réalimentation, certains patients peuvent commencer à prendre des médicaments, surtout s’ils vivent également avec d’autres problèmes de santé mentale tels que la dépression et l’anxiété. Bien qu’il n’existe aucun médicament approuvé par la Food and Drug Administration spécifiquement pour l’anorexie atypique, il a été démontré que le médicament antipsychotique olanzapine, également disponible sous le nom de marque Zyprexa, réduit le stress psychologique autour de la phase de réalimentation du traitement.

Un étude 2012 ont constaté que ceux qui prenaient de l’olanzapine présentaient un taux plus élevé de prise de poids et une amélioration des symptômes obsessionnels.