Symptôme précoce de la maladie d’Alzheimer que vous pourriez repérer en garant une voiture, selon un neuroscientifique

La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence au Royaume-Uni ; elle est progressive et les symptômes se développent généralement sur plusieurs années.

Les premiers signes de démence peuvent être difficiles à identifier, car de nombreux symptômes se chevauchent avec des problèmes de santé mentale courants. Il peut être difficile de savoir à quel point vous devez vous inquiéter si vous pensez que quelqu’un pourrait être différent de la dernière fois que vous l’avez vu.

Les premiers signes de la maladie peuvent être des changements d’humeur, de l’anxiété ou de la dépression, qui peuvent être présents en raison d’autres facteurs. Le NHS rapporte que d’autres facteurs incluent la perte de mémoire, les difficultés de concentration, les difficultés à suivre une conversation ou à trouver les mots justes, ou la confusion quant à l’heure et au lieu.

Mais plus tôt les symptômes seront identifiés et examinés, plus tôt le traitement pourra suivre son cours. Le neuroscientifique Robert Love aide les gens à comprendre quels sont les signes avant-coureurs. L’expert de la santé a attiré plus de 13,2 millions de téléspectateurs et 1,8 million de followers sur son TikTok. page où il aide les gens à améliorer leur mémoire.

Robert indique également que faire des exercices peut aider à prévenir la maladie d’Alzheimer. Il a déclaré que faire de l’aérobic pendant 20 à 30 minutes d’aérobic par semaine réduisait les risques, et que la musculation pourrait contribuer à la prévention. Il a également souligné que bénéficier de beaucoup de soleil et manger des champignons pourrait être bon pour le cerveau.

Dans l’une de ses dernières vidéos, Robert explique comment une personne incapable de se garer directement pourrait être un signe avant-coureur de la maladie d’Alzheimer. Les signes ont été découverts après des travaux effectués par le Dr Daniel Amen. Le psychiatre et spécialiste des troubles cérébraux a réalisé des scintigraphies cérébrales sur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Love a déclaré: “La première chose que le Dr Daniel Amen a découverte était que les lobes pariétaux ont commencé à se désintégrer – les lobes pariétaux sont impliqués dans les informations sensorielles. Le signe d’alerte précoce est donc que les gens se perdent ou ont du mal à se garer tout droit.”

Love a également commenté qu’il existe un lien « surprenant » entre le sommeil et la maladie. “Si vous ne dormez pas, votre cerveau ne fonctionne pas correctement. La première chose est que le sommeil réduit votre risque de dépression et d’anxiété. La dépression est un facteur de risque majeur pour la maladie d’Alzheimer. Le sommeil est également essentiel pour créer de nouveaux souvenirs.”

Le site Web du NHS indique que les symptômes courants de la maladie d’Alzheimer comprennent :

Problèmes de mémoire, comme l’oubli régulier d’événements récents, de noms et de visages

Poser des questions de manière répétitive

Difficultés croissantes avec les tâches et les activités qui nécessitent de l’organisation et de la planification

Devenir confus dans des environnements inconnus

Difficulté à trouver les bons mots

Difficulté avec les chiffres et/ou à manipuler l’argent dans les magasins

Devenir plus renfermé ou anxieux

Le NHS déclare : « La démence ne fait pas naturellement partie du vieillissement. C’est pourquoi il est important de parler à un médecin généraliste le plus tôt possible si vous vous inquiétez de problèmes de mémoire ou d’autres symptômes. Ces symptômes sont souvent légers et peuvent s’aggraver. très progressivement.

« On parle souvent de « déficience cognitive légère » (MCI), car les symptômes ne sont pas suffisamment graves pour être diagnostiqués comme une démence. Vous ne remarquerez peut-être pas ces symptômes si vous les présentez, et votre famille et vos amis pourraient ne pas les remarquer ou les prendre au sérieux pendant un certain temps. ” Chez certaines personnes, ces symptômes resteront les mêmes et ne s’aggraveront pas. Mais certaines personnes atteintes de MCI développeront une démence. “

Si vous vous inquiétez pour votre mémoire ou si vous pensez souffrir de démence, vous devriez consulter un médecin généraliste. Pour plus d’informations, consultez le site Web du NHS ici.

