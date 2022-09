Symposium Kane Health Counts prévu pour le 6 octobre – Section locale de Shaw

Les fournisseurs de soins de santé, les professionnels de la santé mentale, le personnel scolaire et les membres de la communauté sont invités à assister à un symposium de discussion en ligne gratuit sur la connectivité sociale présenté par Kane Health Counts de midi à 13 h 30 le jeudi 6 octobre.

Les conférenciers invités Padraic Stanley et le Dr Marissa Happ discuteront de la façon dont les liens sociaux ont un impact positif sur la santé, selon un communiqué de presse.

Inscrivez-vous en ligne à cet événement ici.

L’événement abordera le plan d’amélioration de la santé communautaire (CHIP) et les principaux besoins de santé auxquels est confronté le comté de Kane. La discussion se poursuivra alors que les experts locaux souligneront comment la connexion humaine peut améliorer les résultats de santé et ce que la communauté peut faire pour soutenir ces efforts, indique le communiqué.

Kane Health Counts est une collaboration de partenaires de santé publique qui s’efforcent d’améliorer la santé du comté de Kane. Les partenaires comprennent les cinq hôpitaux locaux – Ascension Mercy, Ascension Saint Joseph – Elgin, Northwestern Medicine Delnor Hospital, Rush Copley Medical Center et Advocate Sherman Hospital – INC Mental Health Alliance, une alliance de conseils du canton 708 desservant la partie sud du comté, et le département de la santé du comté de Kane.

Pour plus d’informations sur Kane Health Counts, veuillez visiter KaneHealthCounts.org.

Pour plus d’informations sur le symposium, contactez Stacy Zeng, planificateur de la santé communautaire du département de la santé du comté de Kane à zengstacy@co.kane.il.us.