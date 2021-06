Sympathie pour Naomi Osaka au Japon pour le retrait de Roland-Garros

Les fans japonais et les personnalités publiques se sont mobilisés pour soutenir la star du tennis Naomi Osaka mardi, offrant sa sympathie après son retrait de la Open de France et s’est ouverte sur ses combats contre la dépression. La carrière de la quadruple vainqueur du Grand Chelem est suivie de près au Japon et la polémique à Paris, qui a suivi son refus d’assister aux conférences de presse, a conduit mardi à des bulletins d’information. La réaction au Japon a été en grande partie sympathique, avec un utilisateur de Twitter exhortant Osaka à «faire une bonne et longue pause». «J’espère qu’elle pourra manger ce qu’elle veut, regarder ce qu’elle veut et écouter ce qu’elle veut. J’espère qu’elle s’enroule. dans une couverture moelleuse et y va doucement jusqu’à ce qu’elle se sente satisfaite. «

Osaka a révélé qu’elle avait «souffert de longs accès de dépression» après s’être retirée de Roland-Garros lundi, et qu’elle «s’éloignerait du court un peu de temps».

Son retrait fait suite aux retombées de sa décision de boycotter les conférences de presse du tournoi, qui, selon elle, étaient comme «donner des coups de pied aux gens lorsqu’ils sont à terre».

Osaka devrait représenter le Japon aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet-août et sera l’une des athlètes les plus en vue du pays hôte aux Jeux si elle y participe.

Mais les fans japonais l’ont exhortée à prendre soin d’elle-même avant tout.

«J’ose dire qu’elle pourrait se retirer des Jeux olympiques de Tokyo», a écrit un utilisateur de Twitter.

« C’est décevant, mais j’espère qu’elle prendra son temps et se rétablira. »

D’autres ont salué l’ouverture d’esprit d’Osaka sur sa santé mentale, un sujet rarement abordé par les personnalités publiques au Japon.

L’ancienne joueuse de tennis Ai Sugiyama a déclaré lors d’une émission matinale qu’elle espérait que les actions d’Osaka pourraient «faire sensation et créer une opportunité de parler de la santé mentale des athlètes», a rapporté le Sports Hochi.

« Il y a une grande différence entre les personnalités des gens, et je pense que nous devons considérer les choses au cas par cas », a déclaré Sugiyama, qui a atteint le huitième rang mondial en carrière.

« Je pense que le système dans lequel vous devez absolument vous présenter et vous êtes condamné à une amende si vous ne le faites pas est un peu dépassé. »

Certains utilisateurs de Twitter se sont demandé si Osaka ressentait la tension de concourir pour des titres et de dénoncer l’injustice raciale.

« Naomi Osaka se bat – contre elle-même, contre la pression, contre les idées fixes, contre la discrimination », a tweeté la présentatrice de télévision Ruriko Kojima.

«Toutes ces choses lui causent sûrement de l’angoisse. Je ne peux tout simplement pas imaginer la pression qu’elle exerce sur ses épaules. C’est une perspective tellement différente. J’espère qu’elle aura du temps pour rire et se détendre. «

