Sympathie et offres d’emploi pour les experts en désinformation de Twitter

Des ouvertures sont arrivées de services technologiques rivaux, de détaillants, de sociétés de conseil, d’entrepreneurs gouvernementaux et d’autres organisations qui souhaitent utiliser les anciens employés de Twitter – et ceux récemment lâchés par Meta et la plate-forme de paiement Stripe – pour suivre et combattre les informations fausses et toxiques sur Internet. .

Elle a ajouté que faire en sorte que les utilisateurs se sentent en sécurité sur la plateforme TaskRabbit était un élément clé du succès de son entreprise.

« Nous ne pouvons pas vraiment poursuivre notre croissance sans investir dans une équipe de confiance et de sécurité », a-t-elle déclaré.

Les menaces posées par les théories du complot, les médias manipulés de manière trompeuse, les discours de haine, la maltraitance des enfants, la fraude et d’autres méfaits en ligne sont étudiés depuis des années par des chercheurs universitaires, des groupes de réflexion et des analystes gouvernementaux. Mais de plus en plus, les entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie technologique considèrent cet abus comme une responsabilité potentiellement coûteuse, d’autant plus que de plus en plus de travail est effectué en ligne et que les régulateurs et les clients poussent pour des garde-corps plus solides.

Sur LinkedIn, sous des messages faisant l’éloge du travail de Twitter sur les élections et la modération de contenu, les commentaires ont promu des ouvertures chez TikTok (chercheur sur les menaces), DoorDash (responsable de la politique communautaire) et Twitch (responsable des incidents de confiance et de sécurité). Les responsables d’autres entreprises ont sollicité des suggestions de noms à ajouter aux bases de données de recrutement. Google, Reddit, Microsoft, Discord et ActiveFence – une entreprise de quatre ans qui a déclaré l’année dernière qu’elle avait levé 100 millions de dollars et qu’elle pouvait analyser plus de trois millions de sources de bavardage malveillant dans toutes les langues – ont également des offres d’emploi.