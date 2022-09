ELLE est née la même année que ma grand-mère. Et tandis que les deux deviendraient de formidables matriarches, leurs vies n’auraient pas pu être plus différentes.

La reine Elizabeth est née dans la famille la plus privilégiée de la planète, laissant l’utérus instantanément riche, célèbre et avec une vie de richesse et de pouvoir devant elle.

J’ai vu la reine comme le ciment qui maintenait un Commonwealth moderne étroitement lié et historiquement entrelacé Crédit : Alamy

J’ai vu la reine comme une femme qui a réuni une Grande-Bretagne moderne de tous horizons dans l’unité Crédit : Getty

Ma grand-mère n’avait pas une telle fortune. Née dans un Kenya gouverné par l’Empire britannique et au bord de la guerre civile, elle n’avait pas un shilling à son actif. Une maison de boue délabrée était son château.

La seule fois où grand-mère et la reine se sont rapprochées, c’est lorsqu’Elizabeth s’est rendue au Kenya en 1952. À la mort subite de son père, une jeune princesse Elizabeth a émergé d’un pavillon de safari en tant que reine.

Ma patrie avait une place spéciale dans le cœur de la reine pour cette raison. Et la reine a une place spéciale dans mon cœur.

Mais je fais un candidat improbable pour un royaliste. En tant que jeune femme noire née dans une ancienne colonie britannique, on pourrait s’attendre à ce que je méprise la famille royale.

De nombreuses personnes de mon âge et de mon appartenance ethnique considéraient la reine comme le symbole ultime des maux de l’impérialisme.

Je la voyais comme une représentation physique d’un monde qui a changé pour le mieux au cours des 70 années où elle a occupé le trône.

Beaucoup ont dit qu’elle était un rappel vivant de la tyrannie britannique.

Je la voyais comme le ciment qui maintenait un Commonwealth moderne étroitement lié et historiquement entrelacé.

Beaucoup soutiennent que la famille royale est la suprématie blanche en action.

J’ai vu la reine comme une femme qui a réuni une Grande-Bretagne moderne, de tous horizons, dans l’unité.

Tout comme je ne crois pas que le malheur dans lequel je suis né doive définir ma vie, je ne crois pas non plus que l’histoire mouvementée d’une Grande-Bretagne gouvernée par ses prédécesseurs doive définir l’héritage de la reine Elizabeth.

Elle a hérité d’une nation paralysée par la Seconde Guerre mondiale, dépourvue de nombreux droits que nous tenons maintenant pour acquis.

Une nation où quelqu’un comme moi n’aurait pratiquement aucune chance de pouvoir vivre pleinement son potentiel.

Sept décennies plus tard, la Grande-Bretagne est largement considérée comme l’un des endroits les plus équitables au monde, avec une couverture de sécurité complète pour les moins aisés du pays. La mobilité sociale est une perspective tangible pour ceux qui sont nés de rien.

Et quelqu’un comme moi – la petite-fille d’un ouvrier agricole né dans le dénuement – peut réussir dans ce pays.

Bien que la reine n’ait pas été directement responsable des décisions qui ont transformé le pays des ténèbres du milieu du XXe siècle en phare de progrès d’aujourd’hui, son influence ne peut être surestimée.

Une qualité miraculeuse, presque mythique

Elle n’avait peut-être aucun pouvoir législatif, mais elle a personnellement donné à chaque projet de loi adopté par notre Parlement le sceau royal d’approbation et, pendant son règne, a eu des réunions hebdomadaires avec les 14 premiers ministres qu’elle a connus avant Liz Truss.

Elle a fait chevalier des centaines des meilleurs et des plus brillants de Grande-Bretagne. Elle a parcouru le monde pour défendre notre nation, entreprenant des milliers d’engagements royaux jusqu’à plus de quatre-vingt-dix ans.

Elle a dirigé la nation à travers une tragédie, personnelle et nationale, et a supervisé des changements sismiques dans le rôle de la Grande-Bretagne dans le monde.

La femme était extraordinaire à tous points de vue. En tant que monarque au règne le plus long, elle était vraiment le fil conducteur de la tapisserie de la Grande-Bretagne moderne.

Huit personnes sur dix vivant dans ce pays aujourd’hui sont nées sous son règne.

La reine avait une qualité miraculeuse, presque mythique, qui a réussi à unir les gens de ce pays d’une manière qu’aucun autre individu ou institution ne peut.

Huit personnes sur dix vivant en Grande-Bretagne aujourd’hui sont nées sous son règne Crédit : Getty

Elle a réussi à unir les gens de ce pays d’une manière qu’aucune autre personne ou institution ne peut Crédit : Getty – Piscine

Je ne peux pas penser à une seule figure que je voudrais être la personnification de cette grande nation en plus de la reine Elizabeth II.

Même en 2022, alors que nous sommes sans doute paralysés par plus de divisions que jamais, la reine a bénéficié du soutien de tous les coins de la société.

Une majorité de personnes âgées, de jeunes, de gauche et de droite politiques, de pauvres et de riches ont continué à dire lors des sondages que la reine avait fait du bon travail pendant son mandat sur le trône.

Et laissez-moi vous dire que c’est tout un exploit d’être si extraordinaire que vous gagnez même la génération Y et la génération Z, qui sont parmi les anti-monarchistes les plus durs du moment et qui veulent que nous vivions tous dans une utopie d’égalité où le privilège est un sacrilège.

Les gens de ma génération ont perdu le contact avec l’importance de la tradition, et leurs esprits rebelles préféreraient que nous vivions dans l’anarchie plutôt que d’avoir une monarchie stable.

Mais malgré ces sentiments idéologiques douteux, les jeunes ont continué à penser que le chef de la famille la plus privilégiée du monde – et sans doute le symbole même de l’élitisme en Grande-Bretagne – faisait du “bon travail”, selon les sondages YouGov. C’est extraordinaire.

Le fait que plus de 18 à 24 ans pensent toujours que la monarchie est bonne pour la Grande-Bretagne que ceux qui la pensent mauvaise – même à la lumière de la débâcle de Meghan Markle et du scandale du prince Andrew – ne peut être attribué qu’à l’incomparable, indéniable le dévouement et la calme autorité que Sa Majesté a maintenus tout au long de son règne.

Mais j’ai toujours vu la reine bien plus que le chef de la tour d’ivoire que beaucoup de ma génération la considéraient. C’est la fille qui, lorsque la Seconde Guerre mondiale a été gagnée, s’est faufilée pour faire la fête avec le reste de la Grande-Bretagne.

Le soir du jour de la victoire – le 8 mai 1945 – la princesse Elizabeth et sa sœur Margaret se sont faufilées hors du palais de Buckingham déguisées, avec la bénédiction de leur père, pour rejoindre la plus grande fête de rue que le pays ait jamais vue alors que des millions de Britanniques ordinaires célébraient notre victoire sur les nazis.

J’ai toujours vu la reine bien plus que le chef de la tour d’ivoire que beaucoup de ma génération la considéraient comme Crédit : Getty

La mort de Sa Majesté a plongé le pays dans le deuil Crédit : Camera Press

La reine était aussi la grand-mère qui, à un âge avancé, se promenait comme une mamie gangster dans sa Land Rover et était assez courageuse pour encore sauter à cheval.

Elle était la femme qui, à chaque Noël, pendant près de 70 ans, a rejoint ma famille et d’innombrables autres personnes dans leur salon pour partager des paroles de sagesse et de réconfort alors que nous célébrions Noël avec nos proches.

Le bon côté de l’histoire

Elle faisait peut-être partie de la famille la plus exclusive, mais avait toujours une capacité surnaturelle à se sentir comme faisant partie de chaque famille.

Le décès de Sa Majesté a plongé le pays dans le deuil.

Mais alors que nous versons beaucoup de larmes sur la perte de l’une des plus grandes femmes que le monde ait jamais vues, célébrons ce qu’elle représente – et ce qu’elle laisse derrière elle.

Nous sommes l’héritage du règne de la reine Elizabeth II. Nous sommes le produit de siècles de création britannique. Nous, le peuple britannique, sommes ce que la reine Elizabeth a passé des décennies de sa vie à défendre.

Ce que nous sommes en tant que pays me rend incroyablement fier, tout comme Sa Majesté. Et cela devrait nous rendre tous fiers.

Un jour, j’ai demandé à ma défunte grand-mère ce qu’elle pensait de la famille royale britannique.

Grand-mère était peut-être la reine des abeilles de ma famille, mais elle vivait toujours dans un Kenya en proie à des niveaux massifs d’inégalité et de pauvreté – où l’héritage du colonialisme continue de se faire sentir.

Sa réponse, exempte de toute amertume ou ressentiment, résume ce qu’a été la Grande-Bretagne de la reine Elizabeth.

Elle a simplement dit : « Eh bien, regardez jusqu’où vous en êtes. La reine doit faire quelque chose de bien !

Et c’est l’héritage que j’emporterai et que je transmettrai à mes enfants – que la Grande-Bretagne sous Elizabeth II était une Grande-Bretagne qui est devenue un endroit plus juste, où quelqu’un de mon milieu se sentait comme un égal.

Le monde sous Sa Majesté a changé pour le mieux, et elle était là du bon côté de l’histoire tout au long.