Symbole des retrouvailles avec la Chine, le panda Tuan Tuan est mort à Taipei

Aucune cause de décès n’a été immédiatement donnée, mais des rapports antérieurs indiquaient que le panda était atteint d’une tumeur cérébrale maligne, ce qui a incité la Chine à envoyer deux experts à Taïwan au début du mois pour l’aider dans son traitement.

Tuan Tuan n’a pas réagi et après une série de crises samedi a été placé dans un coma artificiel, selon des dépêches taïwanaises.

Tuan Tuan et son compagnon, Yuan Yuan, ont été offerts au zoo en 2008 à une époque de réchauffement des relations entre la Chine et Taïwan, qui se sont séparées au milieu de la guerre civile en 1949. Tous deux sont nés en Chine en 2004 et ont réussi à avoir une paire de petits. Dans Taiwan.