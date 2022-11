Symbole des retrouvailles avec la Chine, le panda Tuan Tuan est mort à Taipei

TAIPEI, Taïwan (AP) – Tuan Tuan, l’un des deux pandas géants offerts à Taïwan par la Chine, est décédé samedi des suites d’une brève maladie, a annoncé le zoo de Taipei.

Aucune cause de décès n’a été immédiatement donnée, mais des rapports antérieurs indiquaient que le panda était soupçonné d’avoir une tumeur maligne au cerveau, ce qui a incité la Chine à d’envoyer une paire d’experts à Taïwan au début du mois pour l’aider dans son traitement.

Tuan Tuan n’a pas réagi et après une série de crises samedi a été placé dans un coma artificiel, selon des dépêches taïwanaises.

Tuan Tuan et son compagnon, Yuan Yuan, ont été offerts au zoo en 2008 à une époque de réchauffement des relations entre la Chine et Taïwan, qui se sont séparées au milieu de la guerre civile en 1949. Tous deux sont nés en Chine en 2004 et ont réussi à avoir une paire de petits. Dans Taiwan.

La durée de vie moyenne des pandas à l’état sauvage est de 15 à 20 ans, alors qu’ils peuvent vivre 30 ans ou plus sous les soins de l’homme.

Les liens entre Pékin et Taipei ont fortement diminué au cours de l’année depuis l’arrivée du couple, la Chine ayant rompu les contacts en 2016 à la suite de l’élection du président indépendantiste Tsai Ing-wen, qui a été réélu en 2020.

La Chine envoie des pandas à l’étranger en signe de bonne volonté, mais conserve la propriété des animaux et des petits qu’ils produisent. Mascotte nationale non officielle, les animaux sont originaires du sud-ouest de la Chine, se reproduisent rarement et dépendent presque exclusivement d’un régime alimentaire à base de bambou.

On estime que 1 800 pandas vivent à l’état sauvage, tandis que 500 autres se trouvent dans des zoos ou des réserves, principalement dans le Sichuan, où ils sont une espèce protégée mais restent menacés par la perte d’habitat.

The Associated Press