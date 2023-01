Sylvia Syms, star de “Ice Cold in Alex” et de “The Queen”, est décédée

LONDRES – L’actrice Sylvia Syms, qui a joué dans des films britanniques classiques tels que “Ice Cold in Alex” et “Victim”, est décédée, a annoncé vendredi sa famille. Elle avait 89 ans.

“Elle a vécu une vie incroyable et nous a donné de la joie et des rires jusqu’à la fin”, ont déclaré les enfants Beatie et Ben Edney dans un communiqué. « Pas plus tard qu’hier, nous nous remémorions ensemble toutes nos aventures. Elle va tellement nous manquer.