Sylvia Syms, actrice britannique polyvalente, est décédée à 89 ans

Sylvia May Laura Syms est née à Londres le 6 janvier 1934 d’Edwin et Daisy (Hale) Syms. Elle a fait ses études dans des couvents et à la Royal Academy of Dramatic Art et a commencé sa carrière d’actrice sur scène dans la pièce de George Bernard Shaw “The Apple Cart” en 1953.

En 1961, elle était l’épouse d’un avocat fermé joué par Dirk Bogarde – un rôle que plusieurs autres actrices avaient refusé – dans le thriller “Victim”, le premier film britannique à traiter ouvertement de l’homosexualité.

Mme Syms n’a jamais atteint le niveau de célébrité que certains lui avaient prédit. L’une des raisons est qu’elle a rarement travaillé à Hollywood (bien qu’elle ait joué un rôle de premier plan dans le drame de la guerre froide de 1974 de Blake Edwards “The Tamarind Seed”). Une autre, selon The Daily Telegraph, est que sa capacité à disparaître dans les rôles qu’elle a joués l’a empêchée d’être, selon ses mots, “instantanément reconnaissable comme moi”. Mais elle est restée occupée jusqu’à ses 80 ans.

Ses rôles ultérieurs notables comprenaient Margaret Thatcher – dans le téléfilm de 1991 « Thatcher: The Final Days » et plus tard à la télévision et sur scène dans « Margaret Thatcher: Half the Picture » – et la reine Elizabeth la reine mère dans le film « The Queen » de Stephen Frears, lauréat d’un Oscar en 2006. Dans ce film, Helen Mirren a joué sa fille, la reine Elizabeth II.

L’année suivante, Mme Syms a été nommée officier de l’Ordre de l’Empire britannique par la vraie reine Elizabeth II au palais de Buckingham.

De 2007 à 2010, Mme Syms a joué un rôle récurrent en tant que couturière dans le feuilleton de longue date de la BBC “EastEnders”. Son dernier rôle était dans un épisode de la série dramatique historique “Gentleman Jack”, une coproduction BBC-HBO, en 2019.