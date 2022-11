Sylvia Earle: “Chaque fois que je vais dans l’eau, je vois des choses que je n’ai jamais vues auparavant”

CNN

A 87 ans, Sylvia Earle n’a aucun projet de retraite. Le célèbre océanographe, qui détient le record du monde de la marche libre la plus profonde le long du fond marin, a passé plus de sept décennies à explorer l’océan. En tant que l’un des défenseurs les plus virulents au monde de sa protection, elle n’est pas encore prête à s’arrêter.

“Je respire encore, alors pourquoi devrais-je?” Earle raconte Sara Sidner de CNN depuis le jardin de sa maison d’enfance à Dunedin, en Floride. Un jour plus tôt, Earle était dans l’océan avec une combinaison de plongée et un ensemble de plongée sur le dos, à la recherche d’une nouvelle vie et pour satisfaire sa curiosité persistante.

Elle nage ici depuis qu’elle est enfant, mais Earle insiste sur le fait qu’elle a toujours plus à apprendre. « Chaque fois que je vais dans l’eau, je vois des choses que je n’ai jamais vues auparavant », dit-elle.

Cela est même vrai dans les eaux au large de la Floride, où le développement et les catastrophes écologiques ont gâché le littoral et la faune environnante. Earle a été témoin du dragage et du remblayage des herbiers marins pour faire place à des propriétés riveraines ; elle a vu les effets de la marée noire de Deepwater Horizon en 2010, lorsque 168 millions de gallons de pétrole se sont déversés dans le golfe du Mexique ; et de son vivant, les phoques moines des Caraïbes, que l’on pouvait autrefois voir se prélasser sur les plages de Floride, ont disparu.

« Cela n’a rien à voir avec le paradis que j’ai connu », dit-elle, mais une certaine forme de rétablissement est toujours à portée de main. « La nature est résiliente, c’est une source d’espoir. Mais nous devons donner une pause à la nature, relâcher la pression.

À Dunedin, c’est exactement ce qui se passe actuellement. Le littoral, qui s’étend de la baie d’Apalachicola au nord à Ten Thousand Island au sud, a été désigné Hope Spot en 2019, dans le cadre du programme Earle’s Mission Blue, qui soutient la recherche et la restauration des océans. Il existe plus de 140 Hope Spots dans le monde, toutes des zones qui ont été scientifiquement identifiées comme essentielles à la santé de l’océan et qui sont désormais protégées par les communautés et les institutions locales.

« Un océan en bonne santé commence par la prise de conscience », déclare le site Web de Mission Blue, ce pour quoi Earle s’est inlassablement efforcé. Aujourd’hui, elle parcourt le monde, prenant la parole dans des écoles ou des assemblées générales de l’ONU et au Congrès américain, partageant ses histoires sur l’océan et appelant à des actions de conservation.

Un tel engagement inébranlable envers l’océan a valu à Earle de nombreux titres, de “Her Deepness” et “Queen of the Deep” à “Sturgeon General”. On lui attribue le mérite d’avoir ouvert les portes aux femmes dans le domaine des sciences océaniques, devenant la première femme scientifique en chef à la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) en 1990, et elle a été la pionnière de l’utilisation de submersibles pour l’exploration des profondeurs océaniques.

“Il fut un temps dans les années 1970 où l’accès au ciel au-dessus et aux profondeurs en dessous était à peu près parallèle, mais ensuite l’accent mis sur l’aviation et l’aérospatiale a décollé”, dit-elle. “Jusqu’à très récemment, plus de gens étaient allés sur la lune que dans les parties les plus profondes de l’océan.”

Les submersibles ont donné à des scientifiques comme Earle le luxe du temps. La plongée sous-marine à des profondeurs extrêmes est très technique et dangereuse, et aller plus loin signifie souvent moins de temps au fond en raison de la pression accrue et des apports limités en oxygène. Dans un submersible, cependant, les chercheurs peuvent atteindre le fond marin et y rester pendant des heures.

Au cours de ses voyages dans les profondeurs, Earle dit qu’elle regardait par la fenêtre, posant des questions à la vie marine qui passait par là : « Qui es-tu ? D’où viens-tu? Comment passez-vous vos journées et vos nuits ? Qu’est-ce que ça fait d’être un poisson ?

Elle espère que remonter à la surface avec ces connaissances aiderait les humains à comprendre la valeur de la vie sous-marine et les persuaderait de commencer à la traiter différemment. “Nous mesurons la faune océanique à la tonne, nous ne leur accordons même pas la dignité du nombre de thons individuels qui s’y trouvent”, explique-t-elle. “Cela montre simplement que nous ne les considérons pas comme des créatures vivantes, comme des individus.”

Alors que son message a certainement commencé à pénétrer, Earle pense qu’augmenter l’accès à l’océan profond et laisser les gens voir la vie par eux-mêmes aiderait à vraiment la cimenter.

Son plus grand objectif est de construire de nouveaux submersibles qui donnent aux gens ordinaires un accès direct à l’océan profond, explique sa fille Liz Taylor, qui est également présidente et chef de la direction de DOER Marine, une société fondée par sa mère en 1992 qui construit des submersibles. “Elle veut vraiment pouvoir cueillir des individus du monde entier et leur faire vivre cette expérience avec elle dans le sous-marin.”

Taylor convient que voyager en haute mer aiderait à changer l’attitude des gens à son égard. “Vous sentez vraiment que vous faites partie de l’océan qui vous entoure. Les animaux sont très curieux, ils aiment venir vous voir. (C’est) l’expérience de l’aquarium inversé.

Lorsqu’ils sont face à face avec un poisson dans leur propre environnement, il est difficile de ne pas les voir comme des créatures dynamiques et pleines de caractère, ajoute-t-elle.

Une empathie pour tous les êtres vivants est profondément ancrée dans la famille. Taylor dit que l’idée que “toute la vie compte” était ancrée en elle et ses deux frères et sœurs dès son plus jeune âge. Earle l’attribue à sa propre mère, qui, selon elle, avait une profonde compréhension de la «fragilité de la vie» – peut-être en raison de leur propre tragédie familiale. Avant la naissance d’Earle, ses parents avaient perdu quatre enfants, le premier dans un accident de voiture, le deuxième d’une infection de l’oreille et des jumeaux nés prématurément.

“Le point de vue de ma mère était que vous vouliez sauver les créatures pour elles-mêmes, elles méritent de vivre”, dit-elle. Et du coup, elle est devenue l’enfant “qui avait des cocons dans des bocaux en regardant l’émergence d’une chenille à un papillon”.

C’est peut-être à ce moment-là que la quête d’Earle pour la connaissance du monde naturel a commencé, mais elle n’a pas encore diminué. Après une vie passée au service de la mer, elle pense que comprendre la nature est la clé de son rétablissement.

“Je peux, d’une certaine manière, pardonner beaucoup des choses terribles que nous avons faites à l’eau, à l’air, au sol, et certainement à la vie dans la mer… parce que nous n’avions pas la compréhension”, mais aujourd’hui, il n’y a aucune excuse, dit-elle.

“Nous sommes armés de connaissances qui n’existaient pas et ne pouvaient pas exister jusqu’à maintenant.”