Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de West Kelowna aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques dans leur communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception

Sylvia Dawn – candidate au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement du district ?

Je pense que jusqu’à présent, il me semble que ces entrepreneurs arrivent et qu’ils disent à la ville ce qu’ils vont faire. Je pense qu’il est temps que la ville leur dise ce dont nous avons besoin parce que ça ne se fait pas. Je me rends compte qu’en raison de nos problèmes ici du côté ouest, nos ressources et l’assiette fiscale sont assez limitées. Le conseil a fait du bon travail, je pense, en soulevant cela, mais je pense qu’il est temps de regarder dans une direction que nous devons vraiment prendre, et c’est le logement abordable.

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens à West Kelowna?

Je pense que la police a plus que les mains pleines, et jusqu’à ce qu’elle change les lois et que nous n’ayons pas ces délinquants prolifiques libérés continuellement, nous aurons toujours ce problème. Il faut donc commencer par le haut. C’est un sujet difficile, mais que quelqu’un va vraiment devoir prendre en charge et faire quelque chose parce que je suis désolé pour la police. C’est une porte tournante. Nous ne pouvons pas continuer comme nous allons.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour améliorer la circulation et l’infrastructure routière à West Kelowna?

Je pense que le chemin Boucherie devrait définitivement être amélioré. Avec l’autoroute 97, je pense qu’avoir une voie supplémentaire pour le transport en commun rapide n’est pas la solution. Je pense que nous avons besoin d’une autre autoroute périphérique sur les terres de la Couronne. Je pense qu’il nous faut un autre pont et que ce devrait être un pont à péage pour payer toutes ces structures. Je pense que c’est la seule façon de procéder. Ils construisent (la ville) et les gens viendront, mais vous devez avoir l’infrastructure en place.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Celle qui me vient à l’esprit, mais elle ne vit pas du côté ouest, c’est Maxine DeHart. Je l’admire énormément. Je pense qu’elle a fait plus pour la région que beaucoup de gens. J’ai donc beaucoup de respect pour elle et je pense qu’elle est fantastique.

