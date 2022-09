Sylvester Stallone visite le Vatican ; obtient les clés du château dans un “moment très rare et spécial”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La récente escapade italienne de Sylvester Stallone a pris une tournure excitante lorsqu’il a reçu les clés du Vatican.

Stallone a publié son expérience sur Instagram, partageant une photo de lui tenant cinq porte-clés avec plusieurs clés sur chacun, affirmant qu’il pouvait désormais ouvrir toutes les portes de la Cité du Vatican.

“Moment très rare et spécial. J’ai été autorisé à détenir les CLÉS qui ouvrent TOUTES les portes de toute la Cité du Vatican ! Y compris la Chapelle Sixtine”, a-t-il écrit dans sa légende Instagram. “Bien sûr qu’ils ne me laisseraient pas hors de leur vue avec les CLÉS… Je ne les blâme pas !”

Il semblait particulièrement enthousiasmé par le fait qu’il détenait la clé de la porte menant à la chapelle Sixtine, en raison du fait que l’une de ses filles s’appelle Sixtine, en disant : “Tellement content que nous ayons nommé notre belle fille de ce beau nom.” Sixtine.'”

Stallone était en Italie pour promouvoir sa nouvelle émission sur Paramount +, “Tulsa King”, qui sera disponible en streaming le 15 novembre. Il était également là pour aider à célébrer le lancement de Paramount + en Italie, qui a été lancé dans le pays le 15 septembre. .

L’émission suit un membre de la mafia, Dwight “The General” Manfredi, joué par Stallone, après sa sortie de prison et sa tentative de renouer avec sa famille mafieuse. Après avoir été exilé de New York par son ancienne famille, il déménage à Tulsa, Oklahoma et commence à créer son propre empire criminel.

La star de “Rocky” a récemment fait la une des journaux en raison de sa séparation d’avec sa femme depuis 25 ans, Jennifer Flavin, qui a demandé le divorce en août 2022. Avant son dépôt, les spéculations sur leur séparation ont commencé à tourbillonner lorsque Flavin a publié une photo de elle avec ses filles sur Instagram avec la légende “Ces filles sont ma priorité. Rien d’autre ne compte. Nous 4 pour toujours.”

Flavin a également été aperçue sans son alliance peu de temps avant de demander le divorce, laissant entendre que leur relation n’était pas aussi solide que les fans le pensaient autrefois.

Dans une déclaration à Fox News Digital à l’époque, Stallone a déclaré: “J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé.”

Dans les premiers documents judiciaires, Flavin a accusé Stallone d’avoir délibérément mal géré les finances du couple. Bien qu’elle n’ait pas donné de détails sur la mauvaise gestion de l’argent, Valentina Shaknes, associée du cabinet d’avocats matrimonial Krauss, Shaknes, Tallentire, Messeri LLP, a déclaré que cela pourrait faire allusion au jeu ou donner de l’argent à un être cher.

Stallone nie les allégations de mauvaise gestion de leur argent.

Il semble qu’il y ait une possibilité que les deux se soient réconciliés depuis lors, car Stallone a publié une photo de lui et de sa femme se tenant la main sur son compte Instagram, en plus d’une photo de famille rétro qui comprenait sa femme. Il a légendé la série de photos, “merveilleux”.

Le message crypté n’a fourni aucune autre information et a laissé les fans spéculer dans la section des commentaires pour savoir s’ils étaient de retour ensemble.