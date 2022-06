Sylvester Stallone sur le fait d’incarner enfin un boss de la mafia dans une nouvelle série : « Mieux vaut tard que jamais »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sylvester Stallone assume le rôle de sa vie.

L’acteur, 75 ans, partagé avec Entertainment Tonight lors de la première britannique de « Tulsa King » qu’il est ravi de jouer le rôle de Dwight « The General » Manfredi.

« J’ai toujours voulu jouer un gangster depuis… j’ai commencé ma carrière en agressant tout le monde… mais ça ne s’est jamais produit. Je me demande pourquoi, mais mieux vaut tard que jamais », a-t-il déclaré. « Taylor Sheridan a écrit une idée, un scénario qui était vraiment bon et Terence Winter, qui a écrit ‘Sopranos’ et « Boardwalk Empire », ils ont tout mis ensemble et ce que vous avez, c’est que l’Est rencontre l’Ouest. »

Il a continué: « [My character, Dwight,] sort de prison après 25 ans, s’attend à être récompensé pour avoir gardé sa bouche fermée et il est trahi. »

Il a ajouté que la prochaine mission de son personnage est de diriger Tulsa dans « un monde différent, un type de personnes différent, et il commence à être endoctriné dans le genre de vie occidental. Donc, c’est une combinaison des deux. C’est une comédie noire, mais ça peut aussi devenir dur. »

La série dramatique met en vedette Garett Hedlund, Jay Will, Domenick Lombardozzi et Max Casella. Il sera diffusé en novembre.

Stallone a raconté comment il a été présenté à l’un des scénaristes de la série, Taylor Sheridan.

« Mes filles et moi nous entraînions – je jouais beaucoup au polo; il y a longtemps, les gens disaient, comment pouvez-vous vous le permettre? J’ai joué avec le pire cheval de la planète, mais j’ai appris et finalement après avoir gagné de l’argent, j’ai commencé aller dans… la course de barils. C’est très, très délicat, et j’y ai amené mes filles et Taylor Sheridan était dans la même grange, et il n’avait pas encore réussi », a déclaré Stallone.

« Il jouait toujours et je pense qu’il faisait encore ‘Sicario’, juste sur le point, et je me suis dit : ‘Tu sais quoi, je vais faire un autre ‘Rambo’, tu veux l’écrire ?' »

Stallone a poursuivi: « Il dit: » Non, je suis un peu occupé par mon propre truc « , puis nous avons eu une conversation. Il a fini par acheter le cheval de ma fille, puis il en a acheté un deuxième … mais ils sont le premier début de sa transition pour devenir cette mégastar. »

La star de « Rambo » n’a pas fermé la porte à d’éventuels camées dans les émissions Paramount + de Sheridan, y compris « Yellowstone », qui met en vedette Kevin Costner.

« Absolument », a-t-il dit, avant de reconnaître que lui et Costner se connaissent depuis « des siècles ».

« Il a finalement rencontré un type qui lui a dit : ‘J’aimerais juste avoir une maison de retraite. Ça te dérange si j’achète tout ton ranch ? J’ai une offre que tu ne peux pas refuser.’ … Ce serait génial. Bon homme. «

Le lauréat de l’Oscar est ravi que ses fans le voient jouer un rôle qu’il n’a jamais joué auparavant et le voient d’une nouvelle manière.

« Vous allez probablement voir, pour le meilleur ou pour le pire, qui je suis », a déclaré Stallone.

« Beaucoup d’acteurs entrent dans, en qui devrais-je me transformer? Je pense que si vous dites simplement ce qui se passe – à quoi cela ressemblerait-il si Sylvester Stallone … devenait juste un gangster? La personnalité est la mienne; Je suis un gangster mais Je ne change pas ma façon de parler… Tu as ta personnalité telle que tu es en ce moment… Tu ne la vois jamais venir. Tu ne deviens pas automatiquement le gangster stéréotypé. C’est trop évident. Sois juste toi-même . »