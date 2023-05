Sylvester Stallone est un maître dans les textes de rupture, selon ses trois filles.

La star de « Rocky » donne souvent des conseils de rencontres à ses filles Sixtine, Sophia et Scarlet, qu’il partage avec sa femme Jennifer Flavin, et rédige même leurs textes de rupture.

« Mon père est un savant en ce qui concerne nos vies amoureuses – dans de nombreux domaines », a révélé Sixtine lors d’un épisode du podcast « Giggly Squad ».

« Dans un domaine, il écrit la plupart de nos textes de rupture », a-t-elle ajouté.

Sophia a ensuite encouragé les filles à consulter leur père pour obtenir des conseils sur les fréquentations, en particulier sur la manière de mettre fin à une relation.

« Je suggère fortement aux filles d’aller voir leur père et de lui faire écrire un texte de rupture parce que les hommes connaissent les hommes », a-t-elle expliqué. « Je te dis. »

« Et ils ne se fâchent jamais d’être honnêtes », a ajouté Sophia.

Sixtine avait précédemment révélé dans une interview avec Fox News Digital qu’il était « presque impossible » de ramener un rendez-vous à la maison pour rencontrer la famille, qui vient de lancer sa première émission de télé-réalité avec Paramount + intitulée « The Family Stallone ».

Flavin a ajouté : « Ils doivent préparer Sly avant, genre : « Tu dois dire bonjour… » »

« J’ai dit: » Il ne vous dira peut-être pas bonjour, ne vous vexez pas. C’est comme ça qu’il travaille. Il pourrait vous serrer la main trop fort … « », a expliqué Sixtine.

« C’est un mythe total! » s’exclama Stallone.

« Ces types sont bizarres. Je t’ai sauvé », a ajouté l’acteur plus tard.

Stallone et Flavin se sont rencontrés en 1988 et se sont mariés à Londres en 1997. Flavin a demandé le divorce en août. Elle a accusé Stallone de s’être livré à « la dissipation, l’épuisement et/ou le gaspillage intentionnels des biens matrimoniaux qui ont eu un impact économique négatif sur le domaine matrimonial » dans les documents déposés le 19 août.

Cependant, en septembre, le couple avait apparemment choisi de se réconcilier et de travailler sur leur mariage.

« Les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt de chacune d’elles individuellement, et plus important encore collectivement en tant que famille, de résoudre toutes les questions liées à la dissolution de leur mariage de manière digne, amiable et privée à l’amiable. « , indique l’ordre. « Chaque partie est convaincue que toutes les questions immédiates ont été traitées à sa satisfaction mutuelle dans une stipulation exécutée séparément. »

