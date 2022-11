Sylvester Stallone partage une vidéo de sa visite à la statue de Rocky Balboa à Philadelphie avec sa famille

Les marches du Philadelphia Museum of Art, désormais surnommées les “Rocky Steps”, sont devenues un lieu célèbre après que Rocky Balboa, joué par Sylvester Stallone, les ait montées à la fin des montages d’entraînement emblématiques des films “Rocky”.

Stallone et sa famille sont retournés au célèbre endroit pour voir la statue de Rocky, et l’acteur a partagé une vidéo sur son Instagram remplie d’émotion de sa visite au monument.

Les films “Rocky” sont remplis de montages d’entraînement, mais l’un des plus populaires et des plus connus se déroule pendant que Balboa, un boxeur basé à Philadelphie, se prépare à combattre le champion poids lourd, Apollo Creed, qui est joué par Carl Weathers dans l’original. Film “Rocky”.

Au cours de ce montage d’entraînement, Balboa parcourt divers quartiers de Philadelphie, mélangés à des clips de lui s’entraînant au gymnase. Le montage se termine au Musée d’Art. Après avoir atteint le haut des marches, le boxeur lève les mains en signe de triomphe.

Une autre course populaire de Rocky se produit dans le deuxième film “Rocky” lorsque Balboa se prépare pour une revanche avec Creed. Balboa traverse le quartier et est accueilli par des acclamations et des applaudissements. Les enfants commencent alors à rejoindre le boxeur dans sa course jusqu’à ce qu’un groupe géant se forme derrière lui. Ce jogging se termine également aux mêmes étapes, avec Balboa célébrant à nouveau au sommet, mais cette fois, avec la communauté qui l’entoure et l’encourage.

Avance rapide vers “Rocky III”, une statue est créée en l’honneur de Balboa et placée près du bas des marches. Même si la statue a été créée pour le film, elle est devenue un point de repère populaire et visité par de nombreuses personnes.

Sur son Instagram, Stallone a posté un clip vidéo de lui visitant la statue avec sa famille.

“Je ne viens pas très souvent ici avec la famille et j’ai pensé que je ferais irruption dans ma propre ligne pour voir la statue”, a déclaré Stallone dans sa vidéo.

“Je ne rends pas visite à Rocky très souvent. Quand je le fais, c’est émouvant”, a poursuivi l’acteur.

Il s’est ensuite approché de la statue et a filmé sa famille posant devant le monument.

Stallone a joué Balboa dans six films “Rocky” de 1976 à 2006. Il a ensuite joué à nouveau le personnage dans le film “Creed” de 2015 et la suite de 2018, “Creed II”, tous deux avec Michael B. Jordan.

Stallone a continué à jouer dans de nombreux autres films après les films « Rocky », certains de ses plus récents étant « Rambo : Last Blood » et « Samaritan ». Stallone joue également dans la série télévisée 2022 “Tulsa King”.