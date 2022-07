Sylvester Stallone joue dans la bande-annonce “Samaritan” surpuissante

Super Stallone !

76 ans Sylvester Stallone entre enfin dans son ère de super-héros dans ‘Samaritan’ où il incarne un super-héros à la retraite qui a tourné le dos à la lutte contre le crime il y a des années.

Cependant, Sam Cleary, 13 ans (Javon “Wanna” Walton) soupçonne que son mystérieux et reclus voisin M. Smith (Sylvester Stallone) est en fait une légende qui se cache à la vue de tous.

Il y a 25 ans, Samaritan, un justicier surpuissant de Granite City, a été déclaré mort après une bataille enflammée dans un entrepôt avec son rival, Nemesis.

La plupart pensent que Samaritan a péri dans l’incendie tandis que certains dans la ville, dont Sam, espèrent qu’il est toujours en vie.

Alors que la criminalité est en hausse et que la ville est au bord du chaos, Sam se donne pour mission d’inciter son voisin à sortir de sa cachette pour sauver la ville de la ruine.

Jetez un coup d’œil à la bande-annonce pleine d’action ci-dessous :

Réalisé par Julius Avery (“Overlord”), le film met également en vedette Pilou Asbæk, Dascha Polanco et Moises Arias.

“Nous n’avions pas vraiment de super-héros”, a déclaré Avery dans un entretien avec Total Film, ajoutant, “ee n’avait que des héros d’action. Et Sly était ce qui se rapprochait le plus d’un super-héros. Alors le mettre dans un film de super-héros ? C’est frais et cool et quelque chose dont les gens vont adorer.