Sylvester Stallone, Johnny Depp, Angelina Jolie et d’autres stars qui ont changé d’encre après des ruptures

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Oublier leurs ex : cela ressemble à de l’encre et les relations risquent de ne pas durer éternellement.

Quatre jours après que la femme de Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, a demandé le divorce, la star de “Rocky” a recouvert un grand tatouage – un hommage à son partenaire – avec une illustration de son bullmastiff, Butkus. Pendant ce temps, après la séparation d’Angelina Jolie et de Billy Bob Thornton en 2002, l’actrice a retiré son nom de son bras supérieur gauche, mais a gardé le dragon qui se trouvait en dessous.

Voici un aperçu de certaines stars hollywoodiennes qui ont dissimulé leurs tatouages ​​suite à une rupture.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone est la célébrité la plus récente à avoir dissimulé un tatouage dédié à un ex. L’épouse de Stallone, Jennifer Flavin, a demandé le divorce dans le comté de Palm Beach, en Floride, le 19 août après 25 ans de mariage.

LA FEMME DE SYLVESTER STALLONE, JENNIFER FLAVIN, REPÉRÉE SANS BAGUE AVANT LE DEMANDE DE DIVORCE

Quatre jours plus tard, il a été révélé que la star de “Rocky”, 76 ans, avait couvert la grande image du visage de Flavin sur son biceps avec une illustration de son bullmastiff, Butkus. Son défunt animal de compagnie a joué à ses côtés dans le film emblématique “Rocky”.

La nouvelle de la nouvelle encre de Stallone a fait surface avant que son divorce avec Flavin ne fasse la une des journaux, et un publiciste de Stallone a déclaré au Daily Mail que la dissimulation du tatouage ne concernait pas les problèmes conjugaux. Stallone “avait l’intention de rafraîchir l’image du tatouage de sa femme Jennifer, mais les résultats n’étaient pas satisfaisants et, malheureusement, irréparables”, a déclaré son attaché de presse.

Dans une déclaration à Fox News Digital, Stallone a abordé la nouvelle du divorce. “J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé”, indique le communiqué.

Angelina Jolie

Angelina Jolie a retiré le nom de Billy Bob Thornton de son bras gauche après leur séparation en 2002. La conception du tatouage comportait un dragon sous son nom, que l’actrice avait initialement décidé de conserver. Plus tard, elle a complètement changé le tatouage sur son bras supérieur gauche.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 1999 sur le tournage de “Pushing Tin” et s’est marié l’année suivante. En 2003, le couple se sépare.

À l’époque, Thornton et Jolie faisaient partie des couples hollywoodiens les plus célèbres qui mettaient leur PDA au premier plan. Lors de la première sur le tapis rouge de “Gone in 60 Seconds”, le couple n’a pas pu se tenir la main.

Ils ont choqué le monde lorsqu’ils ont lancé des colliers contenant une fiole de sang l’un de l’autre. Au cours de l’épisode du podcast HFPA in Conversation diffusé en 2018, Thornton a abordé les colliers de sang.

L’EX-MARI D’ANGELINA JOLIE, BILLY BOB THORNTON, RÉVÈLE LA « SEULE RAISON » POUR L’ANCIEN COUPLE N’A PAS DURÉ

“Les colliers étaient une chose très simple, ‘Hey, piquons nos doigts avec un stylo et enduisons un peu de sang dessus et quand nous serons loin l’un de l’autre, nous porterons le collier'”, a-t-il partagé. “C’était aussi simple que ça. Mais au moment où il est sorti dans la presse, on aurait dit que nous portions un seau de sang autour du cou.”

Pete Davidson

Pete Davidson a dédié plusieurs tatouages ​​aux flammes passées. Lorsqu’il était en couple avec Ariana Grande, la star de “Saturday Night Live” s’est fait tatouer la pochette de son album “Dangerous Woman” derrière l’oreille.

Après leur séparation, il a transformé l’hommage à Grande en un cœur. Dans sa relation la plus récente avec Kim Kardashian, le comédien a montré son amour au fondateur de SKIMS d’une manière plus dramatique.

LES HOMMAGES DE TATOUAGE DE PETE DAVIDSON À KIM KARDASHIAN : TOUTE SON ENCRE POUR LA STAR DE LA RÉALITÉ

Davidson a marqué le prénom de Kardashian sur sa poitrine. Il a également montré son soutien à la carrière juridique de la star de télé-réalité en se faisant tatouer “ma fille est avocate” sur lui. Le couple s’est séparé après neuf mois de relation en août, et on ne sait pas si Davidson couvrira son art dédié à Kardashian.

Johnny Depp

L’une des relations les plus discutées de Johnny Depp était avec sa co-vedette de “Scissorhands” Winona Ryder. Le couple est sorti en 1989 et après cinq mois, le couple s’est fiancé. Depp et Ryder se sont séparés en 1993.

WINONA RYDER DÉFEND SON EX JOHNNY DEPP AU MILIEU D’ALLÉGATIONS DE VIOLENCE DOMESTIQUE : “IMPOSSIBLE À CROIRE”

Au cours de leur relation, la star de “Pirates des Caraïbes” s’est fait tatouer les mots “Winona Forever” sur le haut de son bras droit. Après leur séparation, Depp a notoirement fait modifier le tatouage pour lire “Wino Forever”.

Dans une interview de 1993 avec Steve Vizard d’Australia Tonight, avant de modifier son tatouage “Winona Forever”, Depp a partagé que les tatouages ​​​​qu’il a sur son corps sont “un journal”.

“Ces tatouages ​​​​pour moi sont un journal”, avait-il déclaré à l’époque. “Au lieu de l’écrire sur un morceau de papier, j’ai pris l’initiative de le mettre sur la peau. Alors je porte mon journal.”

Depp a poursuivi: “Même si nous ne sommes plus ensemble, cela n’enlève rien à l’honnêteté du moment où je me suis fait tatouer… Je ne regrette pas du tout le tatouage, en fait c’est une partie de mon passé, ça fait partie de mon histoire, et je le garderais certainement. Je veux dire que je pourrais y ajouter des choses, je pourrais soustraire, je pourrais le faire “wino forever”, par exemple. On ne sait jamais.”

Mélanie Griffith

Melanie Griffith a fait une déclaration audacieuse lorsqu’elle a retiré le nom de son mari de 20 ans, Antonio Banderas, de l’intérieur d’un cœur qu’elle avait tatoué sur son bras quelques semaines seulement après avoir annoncé leur divorce.

En 2014, Griffith a été vue au Festival du film de Taormina en Italie avec le nom de Banderas manquant sur son bras. La star a recouvert son nom de maquillage lors de l’apparition sur le tapis rouge et l’a ensuite fait effacer au laser. Elle a fait ses débuts en hommage à son mari d’alors en 1998.

Le couple partage une fille : Stella, 25 ans.

Heidi Klum

En 2008, Heidi Klum a honoré son mari de l’époque, Seal, avec un tatouage de son nom sur son avant-bras droit pour célébrer leur quatrième anniversaire de mariage. Le couple s’est marié en 2005 et leur séparation en 2012 a déclenché la décision de Klum de faire enlever l’encre.

Le tatouage, qui comportait le nom de Seal sur son avant-bras relié à trois étoiles avec les initiales de ses enfants, n’a plus que les noms de ses enfants. Le couple partage : Henry, 16 ans, Johan, 15 ans et Lou, 12 ans. Klum partage sa fille aînée, Leni, 18 ans avec Flavio Briatore.

Eva Longoria

Eva Longoria a épousé Tony Parker en 2007. Au cours de leur relation, l’actrice de “Desperate Housewives” s’est fait tatouer trois tatouages ​​sur le corps en hommage à son mari. Le couple s’est séparé en 2011 et Longoria a décidé de retirer toute trace de Parker de son corps.

Longoria aurait fait retirer le numéro “neuf” de la nuque, leurs initiales de mariage sur son poignet et les initiales de Parker “dans un endroit très privé et non divulgué” en 2012. Parker était un basketteur professionnel aux États-Unis à l’époque. de leur relation.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En 2016, Longoria a fait un autre voyage pour faire enlever le reste des tatouages ​​​​sur son corps. À l’époque, elle documentait l’ensemble du processus sur Snapchat. “C’est un conte pour tous les jeunes enfants”, a-t-elle déclaré dans une vidéo. “Ça fait mal de se faire tatouer, mais c’est 10 fois pire de l’enlever !”