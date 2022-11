Sylvester Stallone fait le point sur Bruce Willis: il a “été en quelque sorte au secret”

Sylvester Stallone a des sentiments pour son ami et ancien co-vedette, Bruce Willis, qui a récemment reçu un diagnostic d’aphasie.

“Bruce traverse des moments vraiment très difficiles”, a déclaré Stallone dans une interview avec The Hollywood Reporter. Lorsqu’on lui a demandé s’il était en contact avec l’homme de 67 ans, il a répondu que Willis “était en quelque sorte au secret. Cela me tue. C’est tellement triste”.

En mars, après que la nouvelle a été annoncée que Willis “s’éloignait” du jeu en raison de sa situation physique, Stallone, 76 ans, a partagé une série de photos de son ami sur Instagram, écrivant : “Nous revenons de loin, priant pour le meilleur pour toi et ta merveilleuse famille.”

SYLVESTER STALLONE A REFUSÉ UN CHÈQUE DE SALAIRE RAMBO DE 34 MILLIONS DE DOLLARS, PARLE DES PLUS GRANDS REGRETS: “J’AI PERDU BEAUCOUP DE TEMPS”

Les deux hommes ont participé à l’entreprise Planet Hollywood en 1991, une chaîne de restaurants approuvée et lancée par l’ex-épouse de Willis, Demi Moore, et Arnold Schwarzenegger également.

En 2010, les hommes ont de nouveau uni leurs forces pour jouer dans le film d’action “The Expendables”, qui est finalement devenu une tétralogie.

Les hommes ont continué à filmer la suite de 2012, “The Expendables 2”, mais les choses se sont gâtées lorsque Willis n’est pas revenu pour le troisième opus.

Avec Willis sorti, Harrison Ford a été amené à rejoindre le casting, ce que Stallone a savouré sur Twitter. Il a écrit en août 2013, “WILLIS OUT…HARRISON FORD IN !!!! SUPERBE NOUVELLE !!!!! J’attendais ça depuis des années !!!!!”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lors d’une conférence de presse pour le film, Stallone est revenu sur ses sentiments à propos de Willis.

“Ce n’est rien de personnel. Ce n’est pas comme si c’était devenu personnel, et je suis désolé que ça ait semblé comme ça. Mais ce n’étaient que des acteurs qui parlaient, et les choses bougent. Et je pense que Bruce Willis est un gars formidable, et il est incroyablement divertissant. films. Et quand il le cloue, il le cloue en grand. “

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stallone a failli avoir une autre brouille : avec sa femme depuis 25 ans. Jennifer Flavin a demandé le divorce en août, mais le couple s’est récemment réconcilié.