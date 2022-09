Sylvester Stallone et sa femme Jennifer Flavin se seraient réconciliés et auraient annulé le divorce

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Étoile “Rocky” Sylvester Stallone et sa femme de 25 ans, Jennifer Flavin, ont rafistolé leur relation moins d’un mois après que l’ancien mannequin a demandé le divorce, selon un nouveau rapport.

“Ils ont décidé de se revoir à la maison, où ils ont parlé et ont pu régler leurs différends”, a déclaré le porte-parole de Stallone au Poste de New York. “Ils sont tous les deux extrêmement heureux.”

L’annonce intervient quelques jours après que Stallone, 76 ans, a publié une photo de retour sur Instagram de lui et de sa femme de 54 ans marchant main dans la main, dos à la caméra.

Il a également partagé une photo de famille du couple avec leurs trois filles.

Dans un autre indice que leur romance était en voie de guérison, le juge Darren Shull du comté de Palm Beach (Floride) a signé mercredi une ordonnance suspendant temporairement la procédure de divorce pour donner au couple le temps de parvenir à une résolution à huis clos.

“Les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt de chacune d’elles individuellement, et plus important encore collectivement en tant que famille, de résoudre toutes les questions liées à la dissolution de leur mariage de manière digne, amiable et privée à l’amiable. “, lit l’ordre.

“Chaque partie est convaincue que toutes les questions immédiates ont été traitées à sa satisfaction mutuelle dans une stipulation exécutée séparément”, poursuit l’ordonnance. La stipulation n’a pas été déposée publiquement.

S’ils rencontrent un obstacle dans leur réconciliation, Stallone ou Flavin peuvent réactiver la procédure de divorce, indique le document judiciaire.

Flavin a frappé la star de “Rambo” avec des papiers de divorce le 19 août après plus de trois décennies ensemble.

Quelques jours plus tôt, Stallone avait recouvert un tatouage de sa femme sur son biceps droit avec la tasse de son toutou bien-aimé, Butkus, qui est apparu à ses côtés dans les films à succès “Rocky”.

Dans des documents judiciaires, Flavin a accusé Stallone de gaspiller leurs biens matrimoniaux – une affirmation que l’acteur a niée.

“J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé”, avait-il précédemment déclaré à Fox News Digital dans un communiqué.

Stallone et Flavin se sont mariés en mai 1997, près d’une décennie après leur première rencontre dans un restaurant de West Hollywood.

Ils ont eu un début cahoteux, Stallone ayant rompu leurs fiançailles en 1994 après avoir pensé qu’il avait engendré un enfant avec le mannequin Janice Dickinson.

Un test ADN a prouvé qu’il n’était pas le père et Flavin l’a repris.