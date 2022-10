Sylvester Stallone et Jennifer Flavin sont rejoints par leurs filles pour le défilé Ralph Lauren

La famille Stallone a été stupéfaite lors du défilé Ralph Lauren Runway à Los Angeles jeudi.

Sylvester Stallone, 76 ans, et Jennifer Flavin, 54 ans – qui sont mariés depuis 25 ans – étaient accompagnés de deux de leurs filles, Sophia et Sixtine Stallone, car ils portaient tous des tons neutres correspondant au spectacle organisé à la Huntington Library, Art Museum , et Botanical Gardens à San Marino, Californie.

La sortie en famille intervient après que Stallone et Flavin ont annulé leur divorce en septembre.

Le mois dernier, un juge de Floride a signé une ordonnance suspendant temporairement la procédure de divorce, donnant au couple le temps de parvenir à une résolution à leurs propres conditions.

Sylvester a été vu portant une veste marron clair avec une chemise blanche et un pantalon assorti. Jennifer étourdie dans une robe marron chocolat à une épaule, complétant le look de sa famille.

La fille aînée du couple, Sophia, 26 ans, est restée fidèle à la palette de couleurs de la mode automnale et portait une robe blanche avec une veste en or métallique posée sur ses épaules.

Sixtine, 24 ans, portait une robe nude en satin avec une veste en cuir usée posée sur ses épaules, comme sa sœur.

Lors de l’événement, le duo de sœurs a posé pour des photos alors que leurs parents regardaient en arrière-plan avec de grands sourires sur leurs visages.

La troisième fille du couple, Scarlet, 20 ans, n’a pas semblé assister à l’événement.

La famille Stallone se prépare à conquérir le monde de la télé-réalité. La nouvelle a été annoncée en août que la famille aura sa propre émission de télévision sur Paramount +. Ils tournent actuellement.

Flavin a initialement demandé le divorce en août 2022, accusant Stallone de “dissipation intentionnelle, épuisement et / ou gaspillage des actifs matrimoniaux qui a eu un impact économique négatif sur le domaine matrimonial”, ce qui signifie qu’elle pensait qu’il avait mal géré leurs finances.

Lorsque la nouvelle du divorce a éclaté, Stallone a confirmé la scission à Fox News Digital en disant : “J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé.”

Bien que Flavin ait été repéré après le dépôt sans sa bague, des rumeurs de réconciliation ont commencé à tourbillonner lorsque Stallone a publié une photo de lui-même avec ses trois filles et sa femme et une photo de lui et Flavin marchant main dans la main. Il a légendé la photo avec un simple emoji de cœur blanc.