Sylvester Stallone et Jennifer Flavin semblent avoir eu un moment de tension après avoir annulé le divorce

Sylvester Stallone et Jennifer Flavin ont récemment été aperçus en train de quitter un Rite Aid à Beverly Hills, et il semble que le couple ait été pris dans un moment de tension.

Le couple semblait être au milieu d’une dispute lors de la sortie alors que Flavin, 54 ans, devançait légèrement Stallone, 76 ans. Flavin – qui est marié à la star de « Rocky » depuis 25 ans – portait un haut blanc associé à un jean. , et a été vu portant un kit de coloration capillaire “Just for Men”. Stallone a également opté pour un look décontracté avec un jean et un t-shirt.

La course à pied de la pharmacie du couple mardi survient après que Stallone et Flavin ont annulé leur divorce en septembre.

Flavin a initialement demandé le divorce en août, accusant Stallone de “dissipation intentionnelle, épuisement et / ou gaspillage des actifs matrimoniaux qui a eu un impact économique négatif sur le domaine matrimonial”, ce qui signifie qu’elle pensait qu’il avait mal géré leurs finances.

SYLVESTER STALLONE ET JENNIFER FLAVIN SE RÉCONCILIENT APRÈS LE DOSSIER DE DIVORCE : LES EXPERTS DISCUTENT DU CHANGEMENT DE CŒUR DES STARS

Lorsque la nouvelle du divorce a éclaté, Stallone a confirmé la scission à Fox News Digital en disant : “J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé.”

Le mois dernier, un juge de Floride a signé une ordonnance suspendant temporairement la procédure de divorce, donnant au couple le temps de parvenir à une résolution à leurs propres conditions.

SYLVESTER STALLONE, JENNIFER FLAVIN BRUSH OFF SPLIT JOURS APRÈS AVOIR ÉTÉ AU BORD DU DIVORCE

Bien que Flavin ait été repéré après le dépôt sans sa bague, des rumeurs de réconciliation ont commencé à tourbillonner lorsque Stallone a publié une photo de lui-même avec ses trois filles et sa femme et une photo de lui et Flavin marchant main dans la main.

Il a légendé la photo avec un simple emoji de cœur blanc.

La famille Stallone, qui comprend leurs trois filles, se prépare à conquérir le monde de la télé-réalité. La nouvelle a été annoncée en août que la famille aura sa propre émission de télévision sur Paramount +. Ils tournent actuellement.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Plus tôt ce mois-ci, la famille Stallone a assisté au défilé Ralph Lauren Runway à Los Angeles.

Stallone et Flavin étaient accompagnés de deux de leurs filles, Sophia, 26 ans, et Sixtine, 24 ans, car elles portaient toutes des tons neutres correspondant au spectacle organisé à la Huntington Library, Art Museum and Botanical Gardens à Saint-Marin, en Californie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La troisième fille du couple, Scarlet, 20 ans, n’a pas semblé assister à l’événement.