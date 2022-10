Sylvester Stallone et Jennifer Flavin se séparent de quelques jours après avoir été au bord du divorce

La star de “Rocky” Sylvester Stallone et sa femme depuis 25 ans, Jennifer Flavin, ont rafistolé leur relation après qu’elle eut déposé des documents de divorce en août.

Stallone, 76 ans, et sa femme de 54 ans ont été aperçus en train de rire sur un banc comme des adolescents vendredi à Calabasas, en Californie.

Le couple se rapprochait alors que la star de “Rambo” attirait l’attention de Flavin en lui montrant son téléphone tout en partageant un moment intime.

L’alliance de Stallone brillait visiblement alors que Flavin regardait attentivement son écran.

SYLVESTER STALLONE ET JENNIFER FLAVIN SE RÉCONCILIENT APRÈS LE DOSSIER DE DIVORCE : LES EXPERTS DISCUTENT DU CHANGEMENT DE CŒUR DES STARS

Flavin et Stallone s’habillaient avec désinvolture, alors qu’elle enfilait une chemise beige avec un jean en denim, accessoirisant avec un sac à main en cuir marron et portant un collier croix en argent.

Stallone portait des vêtements de sport avec une chemise bleu marine, un short noir et des baskets de course.

Le 19 août, Flavin a frappé Stallone avec des papiers de divorce après avoir été ensemble pendant plus de trois décennies.

Dans des documents judiciaires, elle l’a accusé d’avoir gaspillé leurs biens matrimoniaux – une affirmation que l’acteur a niée.

Quelques jours plus tôt, Stallone avait effacé les traces de Flavin en couvrant un tatouage de sa femme sur son biceps droit avec la tasse de son toutou bien-aimé, Butkus, qui est apparu à ses côtés dans les films à succès “Rocky”.

SYLVESTER STALLONE TIENT LA MAIN AVEC SA FEMME DANS UN NOUVEAU POSTE INSTAGRAM ÉTINCELANT DES RUMEURS DE RÉCONCILIATION AU MILIEU DU DIVORCE

“J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé”, avait-il précédemment déclaré à Fox News Digital dans un communiqué.

Le couple s’est marié en mai 1997 et partage trois filles – Scarlet, Sofia et Sixtine.

Vendredi dernier, Stallone et Flavin semblaient avoir mis de côté leurs différences significatives et réconcilié leur relation.

Un juge de Floride a signé la semaine dernière une ordonnance suspendant temporairement la procédure de divorce, donnant au couple le temps de parvenir à une résolution à leurs propres conditions.

“Les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt de chacune d’elles individuellement, et plus important encore collectivement en tant que famille, de résoudre toutes les questions liées à la dissolution de leur mariage de manière digne, amiable et privée à l’amiable. “, indique l’ordre. “Chaque partie est convaincue que toutes les questions immédiates ont été traitées à sa satisfaction mutuelle dans une stipulation exécutée séparément.”

SYLVESTER STALLONE VA PAR UN DIVORCE, MAIS IL EST UN SUPER-HÉROS DANS SON NOUVEAU FILM ‘SAMARITAN’

Depuis leurs noces, le couple a acquis d’énormes sommes d’argent grâce à ses films et à ses entreprises et à leurs transactions immobilières, Stallone aurait une valeur estimée à 400 millions de dollars.

Une source a récemment déclaré au magazine People que le couple avait toujours “ses différences”, mais a noté que “dans un mariage à long terme comme le leur, y mettre fin et partager leurs biens serait difficile”. Une autre source a ajouté qu'”ils sont tous les deux axés sur la famille” et que “cela a beaucoup à voir avec leurs efforts pour rester ensemble”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’annonce de la réconciliation du couple intervient quelques jours après que Stallone est allé sur Instagram pour publier une photo de lui et de sa femme se tenant la main, dos à la caméra.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a également partagé une jolie photo de famille du couple avec leurs trois filles.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.