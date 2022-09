Sylvester Stallone et Jennifer Flavin réconcilient le dossier après le divorce: les experts discutent du changement d’avis des stars

Sylvester Stallone et Jennifer Flavin ont récemment pris la décision de travailler sur leur mariage et se sont réconciliés après avoir déposé des documents de divorce en août.

Leur séparation a été une surprise pour beaucoup, mais avoir des doutes (et suivre votre cœur) est courant dans toute romance, y compris de nombreuses histoires d’amour hollywoodiennes.

Sherene De Palma, associée du cabinet new-yorkais Hannon De Palmaa déclaré en exclusivité à Fox News Digital que la décision d’un couple de divorcer peut simplement être due à leurs accords “obsolètes” entre eux.

“Les gens changent d’avis sur le divorce pour toutes sortes de raisons”, a déclaré De Palma. “Certaines des raisons les plus courantes que j’ai vues au cours des 20 dernières années et plus de représentation de personnes fortunées et de personnalités publiques incluent la préservation de l’image du couple et le fait de ne pas vouloir mal paraître au public, aux collègues, aux membres de la famille et aux amis.”

Flavin avait déposé des documents de divorce le 19 août en Comté de Palm Beach et accusé Stallone, 76 ans, de s’être livré à “la dissipation, l’épuisement et / ou le gaspillage intentionnels des biens matrimoniaux qui ont eu un impact économique négatif sur le domaine matrimonial”.

À l’époque, Stallone avait confirmé à Fox News Digital dans un communiqué : “J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé.”

Stallone et Flavin, 54 ans, se sont rencontrés pour la première fois en 1988 et se sont ensuite mariés à Londres en 1997. Ils ont trois filles : Scarlet, Sofia et Sixtine. La Acteur “Rambo” était auparavant marié à Brigitte Nielsen de 1985 à 1987 et avait des fils, Seargeoh et Sage, avec son ex-femme, Sasha Czack. Sage est décédé d’une maladie cardiaque à l’âge de 36 ans en 2012.

Cependant, Stallone et Flavin ont semblé mettre leurs différences majeures de côté lorsqu’un juge de Floride a signé la semaine dernière une ordonnance suspendant temporairement la procédure de divorce, donnant au couple le temps de parvenir à une résolution à leurs propres conditions.

“Les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt de chacune d’elles individuellement, et plus important encore collectivement en tant que famille, de résoudre toutes les questions liées à la dissolution de leur mariage de manière digne, amiable et privée à l’amiable. “, indique l’ordre. “Chaque partie est convaincue que toutes les questions immédiates ont été traitées à sa satisfaction mutuelle dans une stipulation exécutée séparément.”

Depuis leurs noces, le couple a acquis d’énormes sommes d’argent grâce à ses films, ses entreprises et ses transactions immobilières, Stallone valant apparemment un estimé à 400 millions de dollars.

“La réputation est importante pour nous tous, mais pour les célébrités, cela peut faire partie de leur fonds de commerce”, a déclaré l’avocate de la famille new-yorkaise Katherine E. Miller, fondatrice du Groupe juridique Miller, a dit. “Une décision de travailler à la réparation du mariage pourrait bien être celle du cœur ainsi que celle du portefeuille.”

Une source a récemment déclaré au magazine People que le couple avait toujours “ses différences”, mais a noté que “dans un mariage de longue durée comme le leur, y mettre fin et partager leurs biens serait difficile”. Un autre initié a ajouté qu'”ils sont tous les deux axés sur la famille” et “cela a beaucoup à voir avec leurs efforts pour rester ensemble”.

Patrick Dempsey, 56 ans, et la maquilleuse Jillian Fink se sont mariés en 1999. Elle a demandé le divorce en 2015 et ils ont annoncé la fin de leur mariage dans une déclaration commune.

Un an plus tard, le couple, qui a une fille Tallula et des fils jumeaux Sullivan et Darby, a annulé le divorce après avoir réparé leur relation grâce à des conseils.

“Les gens changent d’avis sur le divorce pour toutes sortes de raisons.” — Sherene De Palma, associée du cabinet new-yorkais Hannon De Palma

“Notre mariage n’était pas quelque chose que j’étais prêt à abandonner. Je n’avais pas l’impression d’avoir fait tout le travail. Et nous voulions tous les deux faire ce travail. C’est là que tout a commencé”, a déclaré Dempsey à People en septembre 2016. “C’est toujours déstabilisant lorsque vous êtes potentiellement en train de briser une famille ou que vous avez une grande partie de votre vie qui se termine.”

“De nombreux couples choisissent de rester ensemble pour le bien des enfants, et la décision de se réconcilier est souvent motivée par la conviction que ce sera mieux pour les enfants”, a déclaré Miller. “Les célébrités craignent en plus que leurs enfants soient déjà sous les projecteurs et subissent peut-être plus que leur part de pression et cela peut certainement motiver le désir de garder la famille unie.”

Pour Sam Hunt, 37 ans, et Hannah Lee Fowler, leur divorce était terminé presque aussitôt qu’il a été déposé.

Fowler a enregistré pour la première fois des documents contre son mari en février 2022 et a affirmé que la star de la country avait été “coupable de conduite inappropriée”. Dans son dossier, qu’elle a retiré et déposé à nouveau dans un autre comté le même jour au Tennessee, elle a révélé qu’elle était enceinte du premier enfant du couple.

“Il y a aussi le cas de vouloir entretenir la famille pour des raisons professionnelles et personnelles”, a déclaré De Palma. “Rester ensemble peut également être plus sain économiquement que d’avoir à faire un” divorce d’affaires “pour séparer les biens communs et les biens martiaux.”

Fowler a donné naissance à leur première fille, Lucy Lu, en mai, près d’un mois après avoir annulé son divorce avec Hunt. Il a expliqué à quel point la paternité avait changé sa vie lors d’un concert en juin.

“Je pense qu’être ici, et dans le monde de la musique et être sur la route a en quelque sorte endurci mon cœur. Mon cœur est définitivement beaucoup plus dur à bien des égards depuis que j’ai quitté cette petite ville. C’est incroyable de voir comment cette petite fille a tout fondu du jour au lendemain il y a quelques semaines”, a déclaré Hunt, au bord des larmes.

“J’ai été rempli de beaucoup de gratitude ces deux dernières semaines. Je veux juste dire ici sur la scène Ryman à quel point je suis reconnaissant d’avoir fait partie de la musique country au cours des 10 dernières années.”

Cardi B et son mari, Offset, ont traversé de nombreuses tempêtes relationnelles depuis leur mariage secret en septembre 2017.

Elle a confirmé qu’elle était enceinte de leur premier enfant lors de sa première piqûre sur “Saturday Night Live” en avril 2018 et a donné naissance à leur fille, Kulture Kiari, en juillet.

Cinq mois plus tard, elle a révélé dans une vidéo Instagram qu’elle avait rompu avec le rappeur après plus d’un an de mariage au milieu de rumeurs d’infidélité.

“Ce n’est la faute de personne. Je suppose que nous sommes nés de l’amour, mais nous ne sommes plus ensemble”, avait-elle déclaré à l’époque. “Je ne sais pas, ça peut prendre du temps pour divorcer, et je vais toujours avoir beaucoup d’amour pour lui parce qu’il est le père de ma fille.”

Le 14 décembre, il a présenté des excuses publiques sur Instagram et a plaidé pour que sa femme revienne dans sa vie.

“Je n’ai qu’un seul souhait d’anniversaire, et c’est de récupérer ma femme, Cardi”, a-t-il déclaré. “Nous traversons beaucoup de choses en ce moment, beaucoup de choses dans les médias. Je veux t’excuser, Cardi. J’essaie d’être une meilleure personne. Je veux enlever ça de mes épaules, je veux enlever ça mon dos. Je te présente mes excuses, Cardi. Je t’aime.”

En janvier 2019, le couple était de retour et travaillait sur leur relation. Il était à ses côtés lorsqu’elle a remporté le prix du meilleur album de rap aux 61e Grammy Awards en 2019.

Près d’un an s’est écoulé avant que le chanteur de “Bodak Yellow” ne demande à nouveau le divorce, pour l’annuler en novembre. En juin 2021, elle a révélé qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant et a donné naissance à leur fils, Wave Set Cephus, en septembre.

“De temps en temps, vous trouvez un couple qui est sur le point de divorcer simplement parce que leurs accords entre eux sont devenus obsolètes”, a déclaré De Palma. “Ce ne sont plus les mêmes personnes qu’ils étaient lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, se sont mariés ou ont eu leurs enfants.

“Quand/si ce couple met réellement à jour les accords de la relation pour refléter qui ils sont aujourd’hui, même la relation la plus controversée peut être revitalisée et vivre dans un avenir florissant.”