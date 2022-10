Sylvester Stallone et Jennifer Flavin profitent d’un rendez-vous à New York alors que le divorce aurait été rejeté

Sylvester Stallone et sa femme Jennifer Flavin sont sortis pour un rendez-vous amoureux à New York jeudi, semblant très amoureux alors que les rumeurs circulaient selon lesquelles le divorce du couple avait été officiellement rejeté.

L’acteur “Rocky” et l’ancien mannequin semblaient être de bonne humeur, souriant et se tenant la main après avoir récemment ravivé leur romance.

Les deux hommes ont été aperçus en train de quitter le Polo Lounge à New York jeudi, plus heureux que jamais, quelques semaines après l’annonce que le couple avait décidé de se réconcilier.

Un juge de Floride a signé la semaine dernière une ordonnance suspendant temporairement la procédure de divorce, donnant au couple le temps de parvenir à une résolution à leurs propres conditions.

SYLVESTER STALLONE ET JENNIFER FLAVIN SE RÉCONCILIENT APRÈS LE DOSSIER DE DIVORCE : LES EXPERTS DISCUTENT DU CHANGEMENT DE CŒUR DES STARS

Vendredi, le couple a officiellement déposé un avis de licenciement volontaire dans le comté de Palm Beach, en Floride, selon Page Six. Un autre initié a déclaré au point de vente que les deux “sont ensemble et très heureux”.

Un représentant de Stallone n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

À l’annonce de leur réconciliation il y a deux semaines, Sherene De Palma, associée du cabinet new-yorkais Hannon De Palma a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que leur décision d’annuler le divorce peut être basée sur un certain nombre de facteurs différents.

“Les gens changent d’avis sur le divorce pour toutes sortes de raisons”, a déclaré De Palma. “Certaines des raisons les plus courantes que j’ai vues au cours des 20 dernières années et plus de représentation de personnes fortunées et de personnalités publiques incluent la préservation de l’image du couple et le fait de ne pas vouloir mal paraître au public, aux collègues, aux membres de la famille et aux amis.”

L’ordonnance suspendant temporairement leur divorce signée il y a deux semaines stipulait notamment que “les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt de chacune d’elles individuellement, et surtout collectivement en tant que famille, de résoudre tous les problèmes liés à la dissolution de leur mariage de manière digne, amicale et privée hors cour… chaque partie est convaincue que toutes les questions immédiates ont été adressées à sa satisfaction mutuelle dans une stipulation exécutée séparément.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Selon un rapport du magazine People, le fait que Stallone et Flavin soient axés sur la famille a joué un rôle dans leur rapprochement pour trouver comment faire fonctionner les choses. Une autre source a affirmé que bien que le couple ait encore des problèmes à résoudre, il aurait été trop difficile de diviser les actifs qu’ils avaient accumulés en tant que couple pendant 25 ans de mariage.

Flavin a initialement demandé le divorce en août 2022, accusant Stallone de “dissipation intentionnelle, épuisement et / ou gaspillage des actifs matrimoniaux qui a eu un impact économique négatif sur le domaine matrimonial”, ce qui signifie qu’elle pense qu’il a mal géré leurs finances.

Lorsque la nouvelle du divorce a éclaté, Stallone a confirmé la scission à Fox News Digital en disant : “J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé.”

Bien que Flavin ait été repéré après le dépôt sans sa bague, des rumeurs de réconciliation ont commencé à tourbillonner lorsque Stallone a publié une photo de lui-même avec ses trois filles et sa femme et une photo de lui et Flavin marchant main dans la main. Il a légendé la photo avec un simple emoji de cœur blanc.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le couple est marié depuis 1997 et a trois filles : Scarlet, Sofia et Sixtine.