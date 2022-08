Sylvester Stallone et Jennifer Flavin ont eu des «problèmes pendant des années» avant de demander le divorce: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sylvester Stallone et Jennifer Flavin auraient souffert de problèmes conjugaux bien avant qu’elle ne dépose des documents de divorce pour mettre fin à leur mariage de 25 ans la semaine dernière à Palm Beach, en Floride.

La star de “Rocky”, âgée de 76 ans, a été accusée de s’être livrée à “la dissipation, l’épuisement et/ou le gaspillage intentionnels des biens matrimoniaux qui ont eu un impact économique négatif sur le domaine matrimonial” dans les dossiers judiciaires.

Flavin et Stallone, qui se sont mariés à Londres en 1997, ont eu des “problèmes pendant des années” jusqu’à la fin de leur mariage de plusieurs décennies, selon le magazine People.

“Ce n’est vraiment pas un seul problème qui l’a poussée à demander le divorce”, a déclaré une source. “Ils ont eu beaucoup de problèmes pendant des années, et elle en avait juste assez.”

Flavin, 54 ans, “en a eu marre de tourner en rond” après que le couple ait continué “à avoir des désaccords qui, selon Jen, ne se résoudront jamais”.

La source familiale a ajouté : “Ils sont mécontents depuis un certain temps et ont eu des discussions sur le fait d’attendre que leurs enfants soient plus âgés pour se séparer officiellement.”

Stallone et Flavin ont trois filles, Scarlet, Sofia et Sixtine. L’acteur de “Rambo” était auparavant marié à Brigitte Nielsen de 1985 à 1987 et avait des fils, Seargeoh et Sage, avec son ex-femme, Sasha Czack.

Sage est décédé d’une maladie cardiaque à l’âge de 36 ans en 2012.

Malgré la rupture, “Jen va bien”, a révélé l’initié.

“Un divorce n’est jamais un choix facile et pas amusant à gérer, mais elle pense que c’est pour le mieux.”

Flavin a visiblement déposé les documents en Floride, où le couple séparé avait passé une grande partie de son temps depuis l’achat d’un domaine de 35 millions de dollars fin 2020.

Le manoir tentaculaire de 13 241 pieds carrés comprend sept chambres et 10 salles de bains avec deux maisons d’hôtes situées sur 250 pieds de façade privée sur l’eau.

Stallone et Flavin avaient un amour partagé pour la région du sud de la Floride et ont vendu une maison voisine de Coconut Grove en 1999 pour 16,2 millions de dollars.

Dans des documents judiciaires obtenus par “Entertainment Tonight”, Flavin a demandé à rester au domicile de Palm Beach pendant la procédure.

Les lois de la Floride exigent répartition équitable des actifs et des passifs matrimoniaux, qui peuvent être supposés être divisés au milieu dans une répartition 50-50.

“J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé”, a déclaré Stallone dans une déclaration à Fox News Digital peu de temps après que le dossier soit devenu public.

Un représentant de Stallone n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News.