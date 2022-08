Sylvester Stallone est en instance de divorce, mais il est un super-héros dans son nouveau film “Samaritan”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sylvester Stallone traverse une période difficile dans sa vie personnelle, mais cela ne l’empêche pas de donner des coups de pied à l’écran et de puiser dans son super-héros intérieur.

Des documents judiciaires révèlent que la femme de Stallone, Jennifer Flavin, a demandé le divorce de la star le 19 août, après 25 ans de mariage. Quatre jours après le dépôt, la star de “Rocky” a recouvert un tatouage sur son bras droit de Flavin, le remplaçant par une photo du chien Butkis, qui est apparu avec lui dans les films “Rocky”.

Dans une déclaration à Fox News Digital, Stallone a déclaré: “J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels de manière amicale et privée.”

LA FEMME DE SYLVESTER STALLONE DEMANDE LE DIVORCE APRÈS 25 ANS DE MARIAGE

Stallone a également parlé à Fox News Digital de son nouveau film “Samaritan”, dans lequel il incarne un super-héros à la retraite.

“C’est un peu comme si Rocky était un super-héros. C’est quelque chose qui est identifiable et qui ressemble à la rue. Ce n’est pas dans un univers super fantastique, c’est dans la brique et le béton, et dans des situations identifiables. C’est ce que j’ai aimé à ce sujet”, a déclaré Stallone. lors d’une récente conférence de presse. “Il ne peut pas voler, il ne peut pas voir à travers les murs, le feu ne sort pas de sa bouche. C’est juste un super-héros unique. Il ressemble presque à un Hercule des temps modernes. Je pense que ce sont ceux auxquels vous pouvez vous identifier. “

Bien qu’il s’agisse d’un film de super-héros, la star de “Rocky” dit que contrairement à d’autres films du genre, les dangers dans “Samaritan” sont beaucoup plus réalistes.

Dans le film, le personnage de Stallone a laissé derrière lui ses voies de justicier après avoir traversé quelque chose dans sa vie personnelle et a plutôt décidé de poursuivre une carrière qui, selon lui, le rendrait invisible au public, en tant qu’éboueur. Ce n’est que lorsque son voisin – un adolescent – ​​lui demande de l’aide que son point de vue commence à changer et qu’il se considère à nouveau comme un héros.

“J’ai toujours l’impression qu’il n’y a rien de plus relatable que d’être presque renversé par une voiture ou de marcher dans une ruelle sombre et qu’il y a une ombre derrière vous, c’est très relatable”, a expliqué l’acteur. “Nous essayons de rendre les événements et le danger plausibles et identifiables. Quelque chose de très tangible. Ce n’est pas d’un autre univers, c’est ici dans la rue… C’est ce que j’ai essayé d’ajouter à cela. Un sentiment de danger imminent, mais c’est réel.”

Stallone était ravi de jouer un super-héros qui était un gars normal, vivant une vie normale et qui se trouve être super fort. Il a décrit son personnage comme “piéton” et quelqu’un à côté duquel vous pourriez vous asseoir dans le bus “et ne savez même pas que vous êtes assis à côté d’un type ici qui peut littéralement soulever le bus”.

Le voisin adolescent qui sort son personnage de sa retraite est interprété par l’acteur “Euphoria” Javon “Wanna” Walton, qui a impressionné Stallone par son humour et son talent général d’acteur. Il a félicité Walton d’être venu sur le plateau avec le sourire tous les jours, affirmant que cela augmentait également son énergie. Stallone dit qu’il “avait hâte de s’asseoir là et de commencer à parler de détritus” avec lui chaque jour.

SYLVESTER STALLONE APPELLE LE PRODUCTEUR « ROCKY » SUR SON MANQUE DE DROITS DE PROPRIÉTÉ

“Ce gamin me tire juste en arrière et me dit d’arrêter d’être un lâche, sois qui tu es. Sauve-moi. Sois mon père, c’est ce qu’il dit, et je n’ai rien”, a déclaré Stallone, parlant comme son personnage. “C’est un vieil homme solitaire qui va dans l’obscurité. Il trouve des objets cassés dans la poubelle, ce qui est symbolique de lui. Il pourrait tout réparer, sauf lui-même. Arrive le jeune homme, et il me répare… alors tu vois l’aspect héros est ressorti.”

Stallone a déclaré qu’il avait fait de son mieux pour que Walton se sente à l’aise sur le plateau et crée une connexion avec le jeune acteur, en utilisant ses propres expériences en tant qu’acteur prometteur marchant sur les plateaux de tournage et se sentant un peu intimidé.

“Je me souviens de la première fois que je suis entré sur un plateau, il y avait Robert Mitchum ou John Wayne. Cela vous déstabilise”, a expliqué Stallone. “Je me suis mis à leur place, et je l’ai gardé léger, comme un enfant. Je plaisantais, je faisais les choses avec humour, donc il était complètement détendu.”

Stallone dit qu’à son avis, il est extrêmement important que la génération plus âgée passe du temps avec la jeune génération car cela les revigore, en disant : “ils saisissent votre sagesse et vous saisissez leur énergie”.

“Il y a quelque chose de tellement revigorant et contagieux chez ce gamin qui est plein de vie et qui veut juste exploser”, a-t-il expliqué. “Il veut que vous l’aidiez, que vous l’éduquiez, que vous l’emmeniez dans ce voyage, donc dans un sens, il remonte le temps pour moi.”

SYLVESTER STALLONE JOKES QU’IL SOUHAITE QUE LES FILLES “CESSERONT DE GRANDIR SI GRANDES”

En ce qui concerne le choix d’un réalisateur, Stallone a choisi Julius Avery, qui est connu pour “Overlord”, “Son of a Gun” et “Jerrycan”. Stallone a intentionnellement choisi un réalisateur plus jeune parce qu’il pensait que le type de film qu’ils réalisaient nécessitait quelqu’un désireux de travailler.

Ayant lui-même réalisé de nombreux films, Stallone connaissait la quantité de travail nécessaire pour terminer un film d’action, admettant qu’ils arrivent à “un certain point où ils ont perdu un peu de vitesse” et ne veulent pas faire face aux longues nuits et aux questions constantes. pointaient leur chemin.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Les jeunes gars, ils ont faim, ils bave, ils vivent pour ça. C’est leur moment. Leur testostérone coule de leurs oreilles, et ils vont rester éveillés tard le soir et accoucher”, a-t-il expliqué. . “C’est pourquoi je pense que si vous voulez faire ce genre de film, vous avez besoin de ce genre d’énergie. Je l’ai fait dans l’autre sens, et ça n’a pas très bien fonctionné.”

Stallone a également dissipé tout doute quant à savoir s’il envisageait de ralentir et de prendre du recul par rapport aux films d’action. Il pense que les films d’action sont aussi importants que n’importe quel autre genre et peuvent rassembler des personnes de cultures différentes. Il attribue son expérience de travail sur “Rambo” au moment où il a réalisé à quel point les films d’action sont importants.

“C’est de la mythologie moderne. Nous avons besoin de ces histoires de manière cathartique. Chaque société a besoin de ces personnages… nous le voyons depuis ‘l’Iliade’, ‘l’Odyssée’ jusqu’à Marvel d’aujourd’hui. Il n’y a pas de différence. C’est la même chose”, a-t-il déclaré. . “Je suis fasciné par l’idée de pouvoir raconter des histoires qui sont comprises par une culture, une culture complète différente, mais ils comprennent complètement parce que nous rencontrons les mêmes émotions que partagent tous les êtres humains sur la planète.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Samaritan » est en streaming sur Amazon Prime maintenant.