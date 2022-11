Sylvester Stallone dit qu’il craignait que le tournage de sa nouvelle émission de téléréalité soit embarrassant “tous les jours”

Sylvester Stallone a admis qu’il craignait que le tournage de sa nouvelle émission de téléréalité Paramount + ne soit embarrassant “tous les jours”.

L’acteur de 76 ans est à l’affiche d’une prochaine série de télé-réalité familiale aux côtés de sa femme Jennifer Flavin, 54 ans, et de ses filles Sophia, 26 ans, Sixtine, 24 ans et Scarlet, 20 ans, qui a été créée par les producteurs de “Keeping Up With the les Kardashian.”

“Je me disais : ‘Pourquoi ai-je besoin de faire cette connerie, sérieusement ?'”, a déclaré Stallone à ET Canada dans une interview publiée jeudi.

Il a poursuivi: “Donc, vous avez dû définir des paramètres. Personne n’entre dans la salle de bain et ne vous regarde vous brosser les dents.”

SYLVESTER STALLONE TOURNE LA SÉRIE PARAMOUNT “TULSA KING” À NEW YORK

“Vous devez rester dans cette pièce”, a ajouté la star de “Rocky”. “Et ça a marché.”

Stallone a poursuivi en disant que “99%” de l’émission était pour “mes filles d’explorer leur vie, de la voir, d’en faire la chronique et je me manifesterai ici et là”.

“Je veux devenir réel avec mes filles”, a-t-il noté. “Je veux en fait avoir des images de ça.”

L’acteur de “Tulsa King” a expliqué que même si le tournage de la série était “en terrain inconnu” pour lui, il trouvait “intéressant” de donner aux fans un aperçu de sa vie à la maison.

“J’aurais adoré voir des stars, grandir, voir des stars comme, ‘Oh, voici Brando à la maison en train de faire des œufs et de s’amuser.’ C’est intéressant”, a-t-il déclaré.

“Ils sont en fait humains. Ils ne se promènent pas avec des lunettes de soleil et des gens qui se maquillent toute la journée et apprennent des lignes. Ils font vraiment des choses stupides, répétitives et loufoques que nous faisons tous dans la vie. Ce genre de choses.”

Stallone a fait l’éloge de “The Osbournes”, l’émission de téléréalité de MTV qui a suivi la vie de famille du fondateur de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, pour son authenticité.

“Je pense que le premier qui a vraiment réussi a été Ozzy Osbourne”, a-t-il déclaré. “Il s’en fichait. ‘Mon chien chie par terre, je ne suis pas une superstar’.”

Le mois dernier, Stallone a annoncé l’émission de téléréalité dans une vidéo qu’il a partagée sur la page Instagram de son frère Frank. Dans le clip, il a déclaré: “C’est fait par Bunim-Murray, qui était la force derrière les Kardashian et c’est un line-up très, très fort.”

“Ça va être incroyable”, a-t-il ajouté. “Je suis dans une émission de téléréalité, j’entre et je sors.”

Stallone a déclaré qu’il était motivé à participer à l’émission parce qu’il voulait passer du temps avec sa famille. « Et quoi de mieux ? il a dit. “Quand vous devez vous occuper toute la journée et que ça va être filmé. Je serai là pour toujours sous une forme ou une autre avec la famille.”

Plus tôt ce mois-ci, Stallone a déclaré au Hollywood Reporter que son plus grand regret était de ne pas passer plus de temps avec sa famille en raison de sa carrière bien remplie. “C’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais faire l’émission de téléréalité pour laquelle j’ai pris beaucoup de merde”, a-t-il expliqué.

L’acteur a déclaré au point de vente que la série non scénarisée allait être “le film amateur ultime”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Stallone a également révélé que sa brève séparation de Flavin sera incluse dans l’émission. En août, l’ancien mannequin a demandé le divorce de l’acteur après 25 ans de mariage. Cependant, le couple a annoncé qu’ils s’étaient réconciliés fin septembre.

“Bien sûr, cela fait partie du spectacle”, a-t-il déclaré. “C’est le truc de John Lennon : ‘La vie, c’est ce qui se passe quand on fait d’autres plans.’ J’espère que vous êtes impliqué avec des gens qui comprennent les faiblesses de la vie et sa fragilité et à quel point une vraie bonne relation est rare.”

“Parfois, je fais passer le travail avant [my family]et c’est une erreur tragique qui ne se reproduira plus.”