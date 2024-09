Sylvester Stallone dévoile ses mémoires à venir et parle de son rôle dans « Tulsa King »

La star de « Tulsa King » nous a rejoint sur « TMZ Live » et nous lui avons demandé une mise à jour sur ses mémoires et avons eu son avis sur la nouvelle saison de sa série à succès Paramount+.

Sly dit que son roman parlera de son parcours, de celui qui est le plus susceptible de finir sur la chaise électrique à celui d’icône du cinéma… et il explique comment un voyage à New York pendant Woodstock en 1969 lui a fait réaliser qu’il devait laisser sa marque sur le monde.

Les mémoires devraient sortir l’année prochaine, et Sylvester en fait un livre incontournable… surtout pour les fans de « Rambo » et de « Rocky ».

Sly continue de faire son truc à 78 ans et il a un autre succès dans « Tusla King »… en jouant un gangster de New York qui est exilé en Oklahoma… et qui entre et sort de prison.