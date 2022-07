Sylvester Stallone dénonce le producteur de «Rocky» pour son manque de droits de propriété

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sylvester Stallone est mécontent de son manque de droits de propriété sur “Rocky”, le film qui a lancé sa carrière.

Au cours du week-end, Stallone a exprimé sa colère contre Instagramappelant Irwin Winkler, producteur de la franchise Rocky et de ses films de suite “Creed”, pour avoir conservé une quantité notable de revenus générés par les films de lui.

La publication Instagram présentait une image de Winkler avec le corps d’un serpent et un couteau pour la langue, ne laissant aucune place à l’interprétation de ce que Stallone ressent pour lui.

“Un portrait très flatteur du grand producteur de ‘Rocky’/’Creed’, Irwin Winkler, de l’un des plus grands du pays”, a écrit Stallone dans la légende. “Après qu’Irwin ait contrôlé ‘Rocky’ pendant plus de 47 ans, et maintenant ‘Creed’, j’aimerais vraiment avoir au moins un peu [of] QUE RESTE-T-IL de mes droits, avant de les transmettre UNIQUEMENT à VOS ENFANTS – je pense que ce serait un geste juste de la part de ce monsieur de 93 ans ?”

Stallone a exprimé sa frustration concernant les droits de propriété dans le passé, affirmant qu’il était surtout contrarié parce qu’il ne pense pas qu’il soit juste que les droits ne soient transmis qu’aux enfants de Winker, alors que ses propres enfants ne recevront rien.

C’est particulièrement frustrant pour Stallone puisqu’il a non seulement joué dans les films, mais a également écrit ou co-écrit tous les films “Rocky” et “Creed”. Il aurait écrit le premier film en trois jours et aurait refusé de vendre son scénario à moins que le studio n’accepte de le laisser jouer dedans. Il a également réalisé quatre des huit films de la franchise.

Selon Variety, Stallone a été payé 75 000 $ pour le premier film ainsi que 10 points nets, qui ont finalement totalisé 2,5 millions de dollars. Il a également été rapporté qu’il avait été payé 10 millions de dollars pour le premier film “Creed” et un peu plus pour le second.

Dans une interview de 2019 avec Variété, Stallone a affirmé qu’il avait initialement demandé les droits de propriété après le deuxième et le troisième film, et qu’il estimait que cela lui était dû depuis qu’il avait créé l’histoire. Cependant, on lui a dit que cela ne se faisait généralement pas à Hollywood.

“Quand je les ai finalement confrontés [just before ‘Rocky IV’ in 1985], j’ai dit, ‘Est-ce que ça vous dérange les gars que j’ai écrit chaque mot, que je l’ai chorégraphié, que je vous ai été fidèle, que j’en ai fait la promotion, que je l’ai réalisé et que je n’ai pas 1% que je pourrais partir pour mes enfants ? Et la citation était, ‘Vous avez été payé.’ Et ce fut la fin de la conversation”, a déclaré Stallone à Variety en 2019.

Il reconnaît qu’il a gagné beaucoup d’argent grâce aux films et dit qu’il l’apprécie, mais affirme qu’il manque les revenus des ventes de marchandises qui sont vendues à l’aide de son image.

Stallone a depuis raccroché ses gants de boxe, annonçant qu’il n’apparaîtra plus en tant que Rocky dans les futurs films, y compris “Creed III” qui devrait sortir le 23 novembre 2022.