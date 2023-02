Sylvester Stallone débarque officiellement dans une émission de téléréalité avec sa femme et ses filles : “The Family Stallone”

Si vous vous demandez comment va Sylvester Stallone, rassurez-vous, l’acteur “Rocky” est occupé.

Avec trois filles et un mariage qui a failli s’effondrer à la fin de l’année dernière, Stallone a obtenu une nouvelle émission de téléréalité sur Paramount +, “The Family Stallone”.

Stallone, avec sa femme Jennifer Flavin et ses filles Sophia, Sixtine et Scarlet, sera présenté dans une série en huit épisodes sur sa vie de père.

“Après avoir joué certains des personnages les plus légendaires de l’histoire du cinéma, Sylvester Stallone, trois fois nominé aux Oscars, est prêt à donner aux caméras accès à ce qu’il considérerait comme le plus grand rôle de sa vie : papa”, indique un communiqué de presse de la série.

“Cette nouvelle série mettant en vedette les trois filles, la femme et lui-même de Stallone offre une place à la table de l’une des familles les plus célèbres d’Hollywood.”

L’émission sera produite par MTV Entertainment Studios et sera diffusée plus tard cette année.

Chaque membre de la famille Stallone a reçu une petite biographie.

“Pour le monde, il est l’homme, le mythe et la légende. Mais pour ses filles, il n’est que papa”, déclare la biographie de Sylvester. “Alors qu’il fait la une des grands succès du box-office, à la maison, il se concentre sur la construction de l’avenir et sur l’éducation de trois femmes indépendantes et ambitieuses.”

Sa femme Jennifer Flavin est décrite comme étant née et élevée à Los Angeles, “une femme d’affaires avisée” et copropriétaire d’une marque de bien-être. Les deux, mariés depuis 1997, se sont brièvement séparés en août dernier.

La fille aînée du couple, Sophia, 26 ans, “n’a aucun intérêt à suivre les traces d’acteur de son père”. Cependant, elle héberge un podcast avec l’enfant du milieu Sixtine, 24 ans.

Sixtine semble suivre les traces de son père. Elle est mannequin et actrice “actuellement en développement sur son premier long métrage”.

Scarlet, 20 ans, est la plus jeune fille et vient de quitter la maison de ses parents. Vivant dans son propre appartement alors qu’elle fréquentait l’université, Scarlet voulait être actrice depuis qu’elle était enfant. Elle apparaît dans la nouvelle série de Stallone, “Tulsa King”, créée par Taylor Sheridan. Sheridan est également à l’origine du succès retentissant de Kevin Costner, “Yellowstone”.

Stallone a précédemment défendu sa décision de faire une émission de téléréalité, en disant au Hollywood Reporter : “Quand vous êtes jeune, vous tirez au hasard et vous espérez toucher quelque chose. Maintenant, vous n’avez pas le luxe de manquer – surtout avec la famille et les enfants.

“Je trouve que c’est mon plus grand regret. Tout le monde dit : ‘J’aurais aimé montrer plus d’amour’ ou ‘J’aurais aimé passer plus de temps avec les enfants.’ Je monte sur ce bateau C’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais faire l’émission de télé-réalité pour laquelle j’ai pris beaucoup de s—.

“C’est une chance où je vais être avec mes enfants dans des conditions de travail où ils peuvent me voir en action, et je peux les voir en action. Ce que vous verrez est la vraie vérité. C’est un grand opportunité », a-t-il expliqué. “Je ne vois pas cela comme se baisser pour conquérir. Mais chaque fois que vous allez dans une direction différente, les gens disent:” Oh mon Dieu, tu dois être dans [financial] problème.’ Tout le contraire.”

Paramount + a également publié une publicité pour le Super Bowl mettant en vedette Stallone et ses trois filles. La publicité montre l’acteur escaladant “le visage de Sylvester Stallone” d’une montagne sous le regard de ses filles et d’autres.

« C’est papa ? demande sa fille Scarlett.

Sophia ajoute : “Il fait toujours ça.”

Alors que leur père est suspendu à la montagne, son visage de montagne géant éternue, poussant la star d’action sur le sol enneigé. Mais ses filles ne sont pas du tout inquiètes.

“Il va bien,” dit Sophia.

“Il fait ça”, dit Sixtine. “C’est normal.”