Sylvester Stallone abandonne le redémarrage de Cliffhanger et un nouveau casting est annoncé

Sylvester Stallone ne jouera plus dans un redémarrage de Cliffhanger.

En mai 2023, il a été annoncé que Stallone reprendrait son rôle de Gabe Walker dans un redémarrage de Cliffhanger de 1993. Stallone a cependant abandonné le projet, qui est actuellement en tournage.

Qui est impliqué dans le redémarrage de Cliffhanger ?

Le redémarrage de Cliffhanger est désormais réalisé par Jaume Collet-Serra au lieu de Ric Roman Waugh. La filmographie précédente de Collet-Serra comprend House of Wax de 2005, Non-Stop de 2014, The Shallows de 2016, Jungle Cruise de 2021 et Black Adam de 2022, entre autres titres.

Le film mettra en vedette Pierce Brosnan dans le rôle d’un « alpiniste chevronné » nommé Ray Cooper, tandis que Lily James incarnera sa fille, Naomi. Le casting du film comprend également Nell Tiger Free, Franz Rogowski, Shubham Saraf, Assaad Bouab, Suzy Bemba et Bruno Gouery.

« Dans ce redémarrage de Cliffhanger, l’alpiniste chevronné Ray Cooper (Pierce Brosnan) et sa fille Sydney gèrent un chalet de montagne dans les Dolomites », lit-on dans le synopsis officiel. «Lors d’un week-end avec le fils d’un milliardaire, ils sont pris pour cible par une bande de ravisseurs. La fille aînée de Ray, Naomi (Lily James), toujours hantée par un ancien accident d’escalade, est témoin de l’attaque et s’échappe. Pour sauver sa famille, elle doit affronter ses peurs et lutter pour sa survie dans les Dolomites italiennes.

Découvrez quelques premières images du redémarrage de Cliffhanger ci-dessous :

Crédit photo : production Cliffhanger

Crédit photo : production Cliffhanger

La nouvelle version de Cliffhanger est basée sur une histoire écrite par Ana Lily Amirpour. Lars Sylvest, Joe Neurauter, Thorsten Schumacher, Neal Moritz et Toby Jaffe produisent le film, tandis qu’Amirpour, Collet-Serra, James, Chance Wright, Gianluca Chakra, Hisham Alghanim, Josef Brandmaier, Jeff Most, Katy Most, Matthew Stedman, Philipp Kreuzer, Kwesi Dickson, Jay Taylor, MTG, Rodrigo Tarazona, Robert Daly Jr., David Lipper, Kevan van Thompson et Gala Gordon sont tous producteurs exécutifs.

« Tourner notre film sur place dans les Dolomites à l’aide de caméras grand format était impératif pour nous afin de montrer la portée et l’ampleur de l’histoire que nous racontons », a déclaré Collet-Serra dans un communiqué. « Nous allons offrir au public une expérience théâtrale haut de gamme vraiment passionnante et viscérale. Lily, en particulier, s’est surpassée pour ce rôle, en s’entraînant réellement et en apprenant à grimper. Son dévouement nous a permis de capturer des clichés incroyables que nous n’aurions pas pu réaliser autrement, et toute l’équipe est époustouflée par son engagement.

La date de sortie du redémarrage de Cliffhanger n’a pas encore été annoncée.

Source: Science des fusées