Sylvester Stallone a refusé le chèque de paie de 34 millions de dollars de Rambo et parle de ses plus grands regrets: “J’ai perdu beaucoup de temps”

Sylvester Stallone est l’un des héros d’action les plus bancables et l’un des rares acteurs à avoir jamais eu un film qui a dominé le box-office pendant six décennies consécutives.

Le lauréat d’un Oscar, âgé de 76 ans, a cependant admis qu’il avait eu quelques regrets au cours de sa vie, dont l’un avait refusé une proposition de chèque de paie de 34 millions de dollars pour jouer dans un autre film “Rambo” dans les années 80.

Lorsqu’on lui a demandé combien il avait jamais été payé pour l’un de ses dizaines de rôles, Stallone a fièrement déclaré au Hollywood Reporter qu’il refusait de faire un autre film “Rambo”, même pour des millions de dollars.

“J’ai refusé 34 ans”, a-t-il déclaré à propos de l’énorme salaire qu’il a laissé tomber à un jeune âge. “Nous faisions ‘Rambo III.’ Nous pensions que ce serait le plus gros succès – c’était avant qu’il ne sorte. Et j’ai été payé une fortune pour ça. Puis ils disent: “Nous voulons “Rambo IV”. Le voici: payez ou jouez, 34 ans.” Je vais, ‘Ne sautons pas le pistolet ici …'”

SYLVESTER STALLONE ET JENNIFER FLAVIN SEMBLANT REPÉRÉS AYANT UN MOMENT DE TENSION APRÈS AVOIR ANNULÉ LE DIVORCE

“Et c’est en dollars de 1980”, a ajouté Stallone. THR a supposé que 34 millions de dollars valaient maintenant environ 85 millions de dollars en raison de l’inflation. “Pour de vrai. Ce n’est pas une blague. Oh mon Dieu, quel idiot. Maintenant j’y pense et… wow.”

Stallone a dépeint l’ancien soldat John James Rambo dans un total de cinq films. Le personnage souffrait d’un trouble de stress post-traumatique, ce qui le rendait sujet à des explosions violentes et un survivaliste expert en raison du temps passé dans la guerre du Vietnam.

En ce qui concerne la rumeur entendue depuis longtemps d’un autre projet “Rambo” en cours, Stallone avait bon espoir pour l’avenir.

SYLVESTER STALLONE ET JENNIFER FLAVIN SE RÉCONCILIENT APRÈS LE DOSSIER DE DIVORCE : LES EXPERTS DISCUTENT DU CHANGEMENT DE CŒUR DES STARS

“Je pense que ça va arriver”, a-t-il dit. “Je voulais le faire comme un documentaire de Ken Burns sur le Vietnam, où vous déposez le jeune Rambo là-dedans, et c’est ce gars extraverti, capitaine de football, et puis vous voyez pourquoi il devient Rambo. Mais ce qu’ils veulent faire, c’est un moderne- histoire du jour où je passe le flambeau. Ça se rapproche.

Une partie difficile du succès de Stallone a été de concilier des projets ratés ou des poursuites moins que parfaites dans sa carrière.

“J’avais l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps. Maintenant, je me rends compte qu’il ne reste plus beaucoup de balles dans l’arme. Très peu”, a-t-il déclaré. “Quand vous êtes jeune, vous tirez au hasard et vous espérez toucher quelque chose. Maintenant, vous n’avez plus le luxe de manquer, surtout avec la famille et les enfants. Je trouve que c’est mon plus grand regret.”

Il a ajouté: “Tout le monde dit:” J’aurais aimé montrer plus d’amour “ou” J’aurais aimé passer plus de temps avec les enfants. ” Je monte sur ce bateau. C’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais faire l’émission de téléréalité pour laquelle j’ai pris beaucoup de conneries.”

L’épouse de Stallone, Jennifer Flavin, avait déposé des documents de divorce le 19 août en Comté de Palm Beach après 25 ans de mariage. À l’époque, Stallone avait confirmé à Fox News Digital dans un communiqué : “J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé.”

Ils ont trois filles : Scarlet, Sofia et Sixtine. Il était auparavant marié à Brigitte Nielsen de 1985 à 1987 et avait des fils, Seargeoh et Sage, avec son ex-femme, Sasha Czack. Sage est décédé d’une maladie cardiaque à l’âge de 36 ans en 2012.

Alors que le divorce était sur la table, le couple s’est réconcilié des semaines plus tard lorsqu’un juge de Floride a signé une ordonnance suspendant la procédure. Il a admis que la période tumultueuse de sa relation fera partie de sa nouvelle émission de téléréalité avec sa famille.

“Je pensais que ce serait le film amateur ultime. C’est une chance où je vais être avec mes enfants dans des conditions de travail où ils peuvent me voir en action et je peux les voir en action”, a-t-il déclaré. “Ce que vous verrez est la vraie vérité. C’est une grande opportunité. Je ne considère pas cela comme une volonté de conquérir. Mais chaque fois que vous allez dans une direction différente, les gens disent:” Oh mon Dieu, tu dois avoir des ennuis .’ Tout le contraire.”

Un autre point solide de sa vie est son amitié avec Arnold Schwarzenegger. Sly a déclaré qu’Arnold était “très sage” et adorait parler de “philosophie”.

“C’est bien de parler à un homme qui a mis son argent là où il se trouve, et il y est parvenu”, a-t-il déclaré. “Ensuite, nous commençons à faire des gaffes et à être fous – juste à rire du bon vieux temps. Je lui ai dit : ‘Nous sommes les deux derniers tyrannosaures.’ Nous sommes les deux derniers à manger de la viande et il n’y a plus beaucoup de boeuf là-bas. Alors nous ferions mieux de nous amuser les uns les autres.”