Sylvester Stallone a affirmé que ce serait comme un “suicide de masse” si Jennifer Flavin le quittait des mois avant le divorce

Sylvester Stallone avait précédemment déclaré que ce serait comme un “suicide de masse” si sa femme modèle, Jennifer Flavin, le quittait un jour.

Des mois avant de demander le divorce, Stallone et Flavin sont apparus en tant qu’invités sur le podcast de leurs filles “Unwaxed with Sophia & Sistine Stallone”. Les deux ont discuté de leur relation en profondeur des mois avant de mettre fin à leur mariage de 25 ans.

“Si elle était hors de ma vie, ce serait un suicide de masse – ce qui implique que j’ai plusieurs personnalités”, a déclaré Stallone sur le podcast, noté pour la première fois par Entertainment Tonight, en janvier.

Flavin a également donné un aperçu de la façon dont elle a maintenu la vie de Stallone “extrêmement organisée” au cours des deux dernières décennies.

“Je le garde extrêmement organisé, donc je fais tout. Je fais tout à partir de la minute où nous nous réveillons, de lui apporter du café pour le lui apporter au lit, lui apporter des biscuits au lit tous les matins, puis descendre”, a expliqué Flavin. Elle a ajouté: “Et puis nous nous préparons. Je te prépare le petit-déjeuner le matin, puis je m’assure que tout va bien pour toi pour la journée.”

“Je passe en revue votre emploi du temps, puis vous racontez quelques blagues, je ris”, a-t-elle poursuivi à propos de la routine du couple. “C’est ce qui nous fait avancer, parce que je ris, et je ris, et je ris, parce qu’il est tellement drôle. Sly est l’homme le plus drôle que j’aie jamais rencontré, et je vous dis que j’ai beaucoup fréquenté de comédiens drôles. Il me fait craquer.

La star de “Samaritan” a noté que le mariage du couple fonctionnait parce que Flavin faisait toujours son propre truc.

“Je pense que pour avoir un mariage heureux, il faut laisser les gens suivre leurs inclinations naturelles”, a déclaré l’acteur de “Rocky” lors du podcast. “Certaines personnes ne veulent pas travailler, d’autres ont besoin de travailler. C’était son truc. Elle est seule depuis qu’elle a 12, 13 ans, alors je me suis dit : “Tu sais quoi ? Laisse-la partir.””

“Je ne comprends pas quand les gens essaient de subjuguer les autres et de leur mettre la patte du lion et de ne pas les laisser faire ce qu’ils veulent faire, et puis vous rentrez à la maison et vous vous demandez pourquoi votre femme est de mauvaise humeur”, a-t-il déclaré. ajouté plus tard. “… Je pense que c’est la pire des choses, c’est de piétiner les rêves de quelqu’un, juste de les écraser. Alors ne l’épousez pas. Ne l’épousez pas. Ne l’épousez pas.”

Flavin est intervenu avec ce qu’elle pensait avoir aidé le mariage à durer.

“Je pense que c’est l’une des choses les plus importantes qui ont aidé notre mariage parce que j’ai gagné mon propre argent. J’ai payé mes propres factures et j’ai très bien réussi. Je n’avais donc pas besoin de l’argent de Sly. Je n’avais pas besoin d’être dans un son film, je ne suis pas une actrice. Je n’avais besoin d’aucun de ses amis.”

“C’est très rare dans cette ville.”

Flavin a demandé le divorce de Stallone le 19 août dans le comté de Palm Beach, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Stallone a été accusé de “dissipation intentionnelle” des biens matrimoniaux par Flavin. On ne sait pas actuellement de quelle manière cela s’est produit.

“Le mari s’est engagé dans la dissipation, l’épuisement et/ou le gaspillage intentionnels des biens matrimoniaux, ce qui a eu un impact économique négatif sur le domaine matrimonial”, indiquent les documents judiciaires.

L’ancien mannequin a également demandé à changer légalement son nom en Jennifer Lee Flavin.

“J’aime ma famille”, a déclaré Stallone dans une déclaration à Fox News Digital à propos du divorce imminent. “Nous traitons ces problèmes personnels à l’amiable et en privé.”

Stallone et Flavin se sont mariés à Londres en 1997. Le couple partage trois filles ; Sophia, Sixtine et Scarlet.