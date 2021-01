Sylvain, de son vrai nom Sylvain Mizrahi, est décédé mercredi après avoir combattu la maladie pendant deux ans et demi, selon le post, qui a été partagé jeudi soir.

« Comme la plupart d’entre vous le savent, Sylvain a combattu le cancer au cours des deux dernières années et demie. Bien qu’il l’ait combattu vaillamment, il est décédé hier de cette maladie », lit-on dans le message.

«Pendant que nous pleurons sa perte, nous savons qu’il est enfin en paix et sans douleur. S’il vous plaît, augmentez sa musique, allumez une bougie, dites une prière et envoyons cette belle poupée sur son chemin.

Sylvain est né au Caire, en Égypte, avant d’émigrer à New York avec sa famille dans son enfance.

Il était un membre fondateur des New York Dolls, qui se sont formées en 1971 et ont accumulé un culte, avec des membres du groupe réputés pour leurs vêtements androgynes, leur maquillage et leurs talons hauts.

Un groupe qui a « annoncé le futur »

Le groupe a été crédité pour avoir fortement influencé la musique rock et New Wave. Ils se sont séparés en 1977 mais se sont réformés en 2004, se séparant à nouveau en 2011.

Écrivant sur le post Facebook, le journaliste musical Lenny Kaye – mieux connu comme le guitariste du Patti Smith Group – a rendu un hommage à Sylvain. Il a dit que Sylvain était le «pivot» du groupe.

«Les New York Dolls annonçaient l’avenir, facilitaient la danse», a-t-il écrit.

«Depuis le moment où j’ai vu leur affiche apparaître pour la première fois sur le mur de Village Oldies en 1972, annonçant une résidence à l’hôtel Mercer en haut de la rue, tout au long de leur ascension fulgurante et de leur extinction d’étoile filante, les New York Dolls ont été au cœur de cette musique que nous saluons, le groupe qui donne envie de former un groupe », a déclaré Kaye dans le post.

«Merci Sylvain x 2, pour ton cœur, ta conviction et la façon dont tu as frappé cet accord E. Sleep Baby Doll.

Les hommages ont afflué de l’industrie de la musique.

David Johansen, le leader des New York Dolls, désormais le seul membre survivant de la formation originale du groupe, a déclaré sur Instagram:

«Mon meilleur ami depuis tant d’années, je me souviens encore de la première fois que je l’ai vu se promener dans l’espace de répétition / magasin de vélos avec son sac de tapis et sa guitare directement de l’avion après avoir été expulsé d’Amsterdam, je l’ai tout de suite adoré.

«Tu vas me manquer, mon vieux copain. Je vais faire brûler les feux de la maison. Au revoir Syl mon vieux copain.