Sylvain Sylvain, guitariste des New York Dolls, est décédé à l’âge de 69 ans.

Sa mort a été annoncée par sa femme, Wanda O’Kelley Mizrahi, qui a partagé la nouvelle dans un post Facebook jeudi, révélant qu’il était décédé mercredi.

Wanda a écrit: «Comme la plupart d’entre vous le savent, Sylvain a combattu le cancer au cours des deux dernières années et demie.

«Bien qu’il l’ait combattu vaillamment, il est décédé hier de cette maladie. Alors que nous pleurons sa perte, nous savons qu’il est enfin en paix et sans douleur.

Elle a ajouté: « S'il vous plaît, augmentez sa musique, allumez une bougie, dites une prière et envoyons cette belle poupée sur son chemin. »







Rolling Stone a rapporté que Sylvain serait enterré à New York.

Lenny Kaye, qui joue de la guitare pour le groupe de Patti Smith, a rendu hommage à Sylvain en disant: « Son rôle dans le groupe était de pivot, gardant les satellites tournants de ses camarades de groupe avec précision.

«Les New York Dolls annonçaient le futur, facilitaient la danse.

«Depuis le moment où j’ai vu leur affiche apparaître pour la première fois sur le mur de Village Oldies en 1972, annonçant une résidence à l’hôtel Mercer en haut de la rue, tout au long de leur ascension fulgurante et de leur extinction d’étoile filante, les New York Dolls ont été le cœur brûlant de cette musique que nous saluons, le groupe qui donne envie de former un groupe. «







Sylvain est né Sylvain Mizrahi au Caire, en Égypte, le jour de la Saint-Valentin en 1951.

Il a déménagé avec sa famille en France, puis à New York, où il a ensuite aidé à fonder les New York Dolls en 1971.

Le groupe a sorti un premier album éponyme en 1973, qui a été suivi de Too Much Too Soon, en 1974.

Sylvain a été crédité de la guitare, du piano et du chant sur les deux albums.

Le groupe a été une grande source d’inspiration pour la scène punk britannique au milieu des années 70 après que Malcolm McLaren les ait vus jouer en live à New York et ait décidé de créer son propre groupe dans le même vainqueur.

De retour à Londres, il recrute les membres qui deviendront les Sex Pistols, en 1976.

Sylvain a révélé son diagnostic de cancer en 2019 et une campagne GoFundMe a été lancée pour aider à collecter des fonds pour ses dépenses médicales.

