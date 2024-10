Sylens d’Horizon sera refondu après le décès de Lance Reddick

L’un des personnages les plus complexes et les plus appréciés de la série Horizon de Guerrilla Games est Sylens, dont les alliances changent dans sa quête de connaissances. Il est joué par Lance Reddick dans Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, mais après le décès de l’acteur en 2023, les fans se demandent ce qui va arriver au personnage.

Bien qu’une option aurait été d’exclure Sylens de l’histoire dans les prochains jeux, il semble que Guerrilla ait choisi de le refondre à la place. Parler à IGN en ce qui concerne LEGO Horizon Adventures, explique l’artiste mondial senior Lucas Bolt.

« Lance Reddick est décédé tragiquement en 2023, et il manque profondément à Guerrilla et à notre communauté », a déclaré Bolt. « Il a merveilleusement incarné le personnage essentiel de Sylens dans Horizon Zero Dawn et Forbidden West. Le personnage de Sylens apparaît dans LEGO Horizon Adventures, et nous présenterons le nouvel acteur à une date ultérieure. »

Il est possible que la nouvelle voix soit celle de Keith David, qui a assumé le rôle du commandant Zavala de Destiny après le décès de Reddick. Quoi qu’il en soit, nous le saurons bientôt, puisque LEGO Horizon Adventures devrait sortir dans moins d’un mois, le 14 novembre.

Vraisemblablement, l’acteur qui incarne Sylens dans ce titre continuera à le jouer dans Horizon 3, inopiné mais inévitable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu lui-même, nous avons un tout nouvel aperçu pratique à votre disposition.

Qui auriez-vous pour succéder à Lance Reddick dans le rôle de Sylens d’Horizon ? Dites-le-nous dans la section commentaires ci-dessous.