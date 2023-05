Syilx restaure les stocks de saumon dans le lac Okanagan

L’Okanagan Nation Alliance (ONA) travaille à la réintroduction du saumon rouge de l’Okanagan sur le territoire de Syilx.

Après une grande montaison de saumons en 2022, l’ONA entreprend l’un de ses plus importants lâchers d’alevins de saumon rouge, avec près de quatre millions d’alevins à relâcher dans le sous-bassin de l’Okanagan au cours de la saison 2023.

Des alevins de saumon ont été relâchés dans le ruisseau Lower Vernon au parc canin Marshall Field sur Okanagan Landing Road le mardi 9 mai à 10 h.

C’est la première fois que l’initiative de réintroduction du saumon rouge libère des alevins dans Lower Vernon Creek.

« Ce travail s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la nation Syilx envers nos responsabilités de restauration et de réintroduction dans les voies navigables traditionnelles du sc’win (saumon rouge de l’Okanagan) », a déclaré l’ONA.

« Nous sommes ravis de relâcher environ 4,9 millions d’alevins de saumon rouge sur le territoire, dont quatre millions dans des affluents qui alimentent le kłusxnitkw (lac Okanagan). »

L’ONA affirme avoir travaillé pendant des décennies pour parvenir à ramener le saumon dans le lac Okanagan, ajoutant que l’importance du retour du saumon dans le lac est renforcée par le fait que les eaux plus fraîches du lac offrent au saumon un « refuge » face au changement climatique. et le réchauffement des eaux, qui peut empêcher le saumon de revenir et de pondre ses œufs.

« Ramener sc’win dans les ruisseaux et les ruisseaux de kłusxnitkw, comme Lower Vernon Creek, est le résultat direct du plaidoyer, de l’autodétermination et de l’affirmation de nos responsabilités collectives Syilx pour gouverner, gérer et gérer nos terres et nos ressources », a déclaré Byron Louis, chef de la bande indienne d’Okanagan.

Brendan Shykora

