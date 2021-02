Sydney: un chauffeur de camion qui aurait écrasé un homme contre sa propre voiture en vidéo était un apprenti conducteur

Un chauffeur de camion qui aurait écrasé un homme sur le côté de sa voiture conduisait avec un permis d’apprenti sans superviseur à l’époque.

L’homme de 23 ans aurait écrasé le conducteur de Ford Bader Lebde, 30 ans, dans sa voiture après une dispute à Greenacre dans le sud-ouest de Sydney à 17h30 lundi.

Il aurait fui les lieux et aurait été arrêté mercredi à son domicile de Greenacre à minuit, où il a été découvert sous un permis d’apprenti, a indiqué la police.

Bader Lebde (photo au centre), 30 ans, aurait été écrasé dans sa voiture par un chauffeur de camion à Greenacre dans le sud-ouest de Sydney lundi après-midi.

Le jeune homme fait face à six chefs d’accusation, y compris la conduite imprudente ou furieuse, la conduite négligente, l’apprenant non accompagné d’un conducteur, le défaut de s’arrêter et de prêter assistance après un accident qui a causé des blessures et de ne pas donner de détails à une personne blessée.

Son permis a été suspendu et il a obtenu une caution conditionnelle pour comparaître mercredi devant le tribunal local de Bankstown.

L’argument de lundi a commencé lorsque le chauffeur du camion aurait omis d’indiquer à un rond-point sur Noble Avenue à Greenacre.

Les véhicules se sont tous deux arrêtés lorsque M. Lebde est sorti de son SUV noir Ford Territory et s’est approché du camion Hino Pantech, où se trouvait l’homme de 23 ans.

Les hommes se sont disputés avant que M. Lebde ne heurte le pare-brise et endommage un rétroviseur du camion.

Le SUV Ford Territory noir de M. Lebde a été laissé avec de grandes bosses sur le côté. Le conducteur lui-même a subi une côte fracturée et d’autres lésions des tissus mous

Le chauffeur du camion s’est ensuite éloigné et aurait balayé latéralement la Ford et heurté M. Lebde, qui a subi une fracture de la côte et d’autres lésions des tissus mous.

Les images de la dashcam d’Amanda Lum montrent le camion qui aurait heurté M. Lebde, qui se tenait à côté de sa voiture garée dans la rue de banlieue.

M. Lebde a trébuché en s’agrippant à sa voiture alors que le chauffeur du camion s’éloignait alors que sa voiture noire était laissée avec de grandes bosses sur le côté.

M. Lebde a été emmené à l’hôpital de Westmead avec des blessures graves après avoir été soigné par des ambulanciers paramédicaux sur les lieux.

M. Lebde a été vu trébucher en s’agrippant à sa voiture alors que le chauffeur du camion partait dans des images de la dashcam

Tony Hurst a déclaré avoir été témoin de l’incident après avoir entendu une dispute de l’intérieur de sa maison.

« Il (M. Lebde) a sauté sur le côté de sa voiture, jurant et parlant du chauffeur du camion, puis il s’est pratiquement effondré à l’avant de la voiture », a déclaré M. Hurst.

«Il avait mal à se tordre près de la roue avant.

La police a exhorté les membres du public ayant des informations ou des images à se manifester pendant qu’ils poursuivent leur enquête.